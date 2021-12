Azerbaycan'ın Milli Lideri Haydar Aliyev vefatının 18'inci yılında anıldı

Azerbaycan'ın Milli Lideri Haydar Aliyev için İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki anıtının önünde anma törenin düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve çok sayıda kişinin katıldığı anma töreninde anıta kırmızı güller bırakıldı.

Vasiyeti Karabağ'ın Şuşa işgalinden kurtarılmasıydı

Haydar Aliyev'in vasiyeti Karabağ'ın özellikle Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıydı. Oğlu İlham Aliyev, baba vasiyetini yerine getirdi. Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmine Mustafayeva "Haydar Aliyev'in ruhu bugün şaddır. Biz onu her zaman kendi halkına, devletine, milletine çok derin hislerle bağlı olan, sonsuz sevgiyle seven bir lider gibi hatırlıyoruz. Haydar Aliyev devletinin gelişmesini, bağımsızlığını her şeyden üstün tutmuş sonsuz çabalar sarf etmiştir. 18 yıldır aramızda yok ama her zaman bizim yüreğimizde, kalbimizde ve hatıralarımızdadır" diye özlemini ifade etti.

REKLAM

Bıraktığı mirasla Azerbaycan her alanda gelişiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Karabağ zaferine giden yolu Haydar Aliyev'in başlattığını hatırlatarak, "Haydar Aliyev'in Azerbaycan halkının tarihinde Azerbaycan devletinin tarihinde müstesna bir ehemmiyeti vardır. Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işgal siyasetine baktığımızda burada ilk olarak Haydar Aliyev onların önünde duran engeldi. 80'li yılların sonunda rahmetli önderin SSSB Merkezi Komitesi'nden uzaklaştırılması ve bundan sonra Azerbaycan halkına karşı bu menfur siyasetin başlamasının bugün sonuçlarını görüyoruz. Bu yüzden de onların karşısında en büyük siper ulu önderdi. 44 günlük Vatan savaşında Baş Komutan'ın önderliğinde Azerbaycan halkı o topraklara geri döndü ve gücünü bir kez daha göstermiş oldu. Bugün Ulu Önder'in bıraktığı mirasla Azerbaycan devleti her alanda gelişiyor, uluslararası camianın değerli bir üyesi. Ülkemizin uluslararası seviyede nüfuzu herkesin gözü önünde" dedi.

REKLAM



Haydar Aliyev'in tecrübesine yakın şahitlik edenler de onu anlattı. Dr. Akkan Suver: Haydar Aliyev başmühendisti. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını yarattı. Ve Haydar Aliyev başkomutandı. Onun fikirleri ile bugünkü silahlı kuvvetler ayakta duruyor. Ebediyete intikalinin 18. yılında haklılığı tescil edilen bu büyük insanı rahmet saygı ve özlemle anıyorum.

Haydar Aliyev ömrünü Azerbaycan'a adadı

Ömrünü hem Sovyet hem de bağımsızlık döneminde ülkesine ve halkına adayarak Azerbaycanlıların sevgisini kazanan Aliyev'in hatırası, halkın kendisine verdiği ulusal lider anlamındaki "Umummilli Lider" unvanıyla yaşatılıyor. Sovyetler Birliği'nde üst düzey görevlerde bulunan, bağımsızlıktan sonra iç savaş tehlikesi, Karabağ Savaşı ve ekonomik krizlerle mücadele eden ülkesinin başına geçerek kurtarıcı rolü oynayan Aliyev, Azerbaycan'da saygı ve minnetle hatırlanıyor.

REKLAM



Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreteri olarak Azerbaycana liderlik yapan, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetti ve 15 Aralık'ta Bakü'deki Fahri Hiyaban'da defnedildi.

Oğlu İlham Aliyev, baba vasiyetini yerine getirdi

Haydar Aliyev'in en büyük arzusu, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasıydı ve bunu oğlu İlham Aliyev'e vasiyet etmişti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkomutanlığındaki Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtararak Haydar Aliyev'in vasiyetini yerine getirdi.

FOTOĞRAF 26 Ermenistan ile Azerbaycan arasında geçtiğimiz yıl yaşanan ve 44 gün süren savaşın ardından Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alırken, yıllar sonra gelen zafer Türkiye ile Azerbaycan arasında ticaret yolunun da kapısını araladı. Azerbaycan, Ermenistan ile imzaladığı anlaşma kapsamında Türkiye sınırında yer alan ve ülkenin geri kalanıyla bağlantısı bulunmayan tek toprağı olan Nahçıvan ile de bir kara koridoru kurulması sözünü aldı. Bölgenin hem çehresini hem de kaderini değiştirecek kara ve demir yolu anlaşmalarına yönelik son açıklama Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan geldi. Paşinyan, anlaşmanın Ermenistan ve Türkiye ilişkilerini normalleştirmek adına büyük bir adım atılacağını ifade etti. Paşinyan, \"Bu, Azerbaycan toprakları üzerinden Rusya ile kara yolu ve demir yolu bağlantısı, İran ile demir yolu bağlantısı sağlayacağımız anlamına geliyor. Azerbaycan da Nahçıvan ile bizim topraklarımız üzerinden demir yolu ve kara yolu bağlantısı sağlayacak.\" diye konuştu. Türkiye ile Azerbaycan arasında ticari köprü olacak ​Nahçivan koridoru iş dünyasını da heyecanlandırmış durumda. MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, Türkiye'nin Azerbaycan ile ticaretine ilişkin, \"Nahçıvan koridoru açılması durumunda hem Azerbaycan'a hem Azerbaycan üzerinden diğer Kafkas ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine ulaşımımız kolaylaşacak. Bu da çok daha rahat ticaret yapabilmemizi sağlayacaktır.\" dedi. Azerbaycan'ın Türkiye için çok ciddi potansiyeli olduğuna vurgu yapan Kağnıcı,​ ''Azerbaycan ile şu anda ticaretimizin ya da ihracatımızın düşük rakamlarda kalmasının en büyük sebebi aramızda direk geçebileceğimiz bir kara yolu hattının olmaması. Eğer Nahçıvan koridoru açılması durumunda hem Azerbaycan'a hem Azerbaycan üzerinden diğer Kafkas ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine ulaşımımız kolaylaşacak. Bu koridor çok daha rahat ve avantajlı ticaret yapabilmemizi sağlayacaktır. Bu kapı açılırsa amacımız buradan Kafkaslara da inmektir. Orada çok daha büyük bir pazar var. Oradan alacaklarımız, oraya satacaklarımız var. Gıda ve tarım ürünlerinde o bölgede çok cazip ürünler var. Bu ilişkilerin artması hem aldığımız ürünlerin daha uygun şartlarda ulaşılabilir olmasını sağlayacak, hem de ürettiğimiz ürünleri daha iyi sunabileceğimiz pazarlar oluşacaktır.\" dedi. Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulması ile masaya gelen anlaşmada Nahçıvan koridorunun yer almasını değerlendiren uzmanlar ise bu hat ile Azerbaycan'ın uluslararası taşımacılık ve lojistik sistemindeki konumunun daha da güçleneceğinin altını çiziyor. Azerbaycan'ın diğer bölgeleri ile Nahçıvan arasındaki doğrudan ulaşım bağlantılarının yalnızca hava yoluyla mümkün olduğunu, ve söz konusu ulaşım koridorunun açılmasıyla, bu pahalı ulaşım aracına alternatif olan, daha ucuz ve daha fazla ihracat-ithalat hacimleri getirebilecek karayolu ve demiryolu hatlarının yapılmasının mümkün olacağını vurgulayan uzmanlar, böylelikle Nahçıvan'ın bölgesel ulaşım sisteminin ana damarı haline geleceğini vurguluyor. Kuzey-Güney ulaşım koridoruna ve planlanan Kars-Iğdır-Nahçıvan demiryoluna entegre edilmesiyle hattın uluslararası kargonun Avrupa'ya taşınmasında da önemli bir rol oynaması bekleniyor. Nahçıvan-Tiflis-Kars demiryolu, gelecekte Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun uzunluğuna göre nakliye maliyetlerini ve süresini de 1,7 kat azaltacak. Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye arabayla 343 km'lik kısa mesafe nedeniyle, iki ülke arasındaki ikili turist hareketine bağlı olarak ülkeye giriş yapan turist sayısının da artacağı öngörülüyor. Bu koridorun bir diğer avantajı da Türkiye ve Azerbaycan'ın karadan bağlaması olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, Azerbaycan'dan Türkiye'ye yük taşımacılığının kolaylaşacağını ve hali hazırda geliştirilmekte olan Kars-Iğdır-Nahçıvan demiryolu hattına katılarak uluslararası kargoların Avrupa'ya taşınmasının mümkün olacağını ifade ediyor. Bu adım ile Azerbaycan'dan ihraç edilen ürünlerin nakliye maliyetlerinin düşeceği ve Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars şehirlerini kapsayan Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesi de dahil olmak üzere tüm Türkiye ile ticari ilişkilerin daha da genişleyeceğine işaret ediliyor. ​Öte yandan oluşturulacak koridor Rusya'nın Türkiye'ye erişimini de kolaylaştıracak. Rusya ile Türkiye arasındaki yıllık ticaret cirosu 25 milyar doların üzerine çıkarken, bu denli büyük bir ticaret hacmi göz önünde bulundurulduğunda daha uygun bir yolunun bulunması Rusya'nın da işine gelecek. Azerbaycan'ın Ermenistan ile yaptığı anlaşma Türkiye için de ucuz gazın yolunu açacak. Azerbaycan'ın Nahçıvan'a kuracağı karayolu koridoru Türkiye'ye uzanacak yeni bir enerji hattını da gündeme getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov arasında “Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı. Hattın kurulması halinde Türkiye'nin Azerbaycan'dan ucuza gaz almasının da önü açılacak. ​Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki koridor Tahran'ı ise endişelendiriyor. Türk ülkeleri arasındaki ticarette kavşak olan İran koridorun açılması ile bu özelliğini yitirebilir. İran günümüzde Türkiye'den Orta Asya'ya giden karayolu ticaretinde kilit öneme sahip. İran Yol ve Ulaştırma Bakanlığı'nın 2020 verilerine göre, bu yıl koronavirüsün ticaret üzerindeki etkisine rağmen her ay 12 bin civarında Türk kamyonu İran-Türkiye sınırını geçiyor ve bunların önemli bir kısmı Türki cumhuriyetleri ile Afganistan'a gidiyor. Bu ticaret İran için çok kârlı. Türkiye'den girip Türkmenistan sınırından çıkan bir kamyon, 1.800 kilometrelik bu yol için İran'a yaklaşık 700-800 dolar geçiş ücreti ödüyor. Ermenistan'da açılacak koridor bu trafiği önemli ölçüde azaltabilir. Azerbaycan ile Türkiye karadan birleşiyor: Ucuz mal ve doğal gazın önü açılacak Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarmasının ardından bölge, yeni ulaşım hatları sayesinde artık savaş ortamından çıkarak ekonomik canlanmanın yaşanacağı bir sürece girdi. Bu ulaşım hatlarından en önemlisi ise Nahçıvan koridoru. Türkiye ile Azerbaycan'ı karadan birleştirecek koridor iş dünyasında heyecana yol açtı. Çok sayıda ürünün daha ucuz maliyetlerle ihracat ve ithalatının önünü açacak koridor üzerinden kurulacak yeni enerji hatları ile düşük fiyatlı doğal gaz alımının da kapısı aralanmış olacak. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder