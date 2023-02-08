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Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 5'i çocuk 26 kişiyi enkaz altından kurtardı

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 5'i çocuk 26 kişiyi kurtardığı, 47 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.

13:05 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Azerbaycanlı ekiplerin Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Azerbaycanlı ekiplerin Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 5'i çocuk 26 kişiyi kurtardı.


Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.


Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 5'i çocuk 26 kişiyi kurtardığı, 47 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.


Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 725 Azerbaycanlı personel görev alıyor.



#Azerbaycan
#DEPREM
#Kurtarma
37 dakika önce
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Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 5'i çocuk 26 kişiyi enkaz altından kurtardı
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