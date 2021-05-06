Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür
ANKARA

Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Dün akşam Çankaya Köşkü’nde düzenlenen iftar yemeğine katılan azınlık cemaatlerinin temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, bu anlamlı masada bulunmaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Davetliler, farklı inanç mensupları olarak güzel kalpli ve vicdanlı insanların olduğu Türkiye gibi bir ülkede güven içinde yaşadıkları için şanslı olduklarını ifade etti. Türkiye’de hiçbir dönemde görmedikleri kolaylıkları son 20 yılda yaşadıklarını anlatan misafirler, AK Parti iktidarı döneminde fark edildiklerini, kapılarının çalındığını ve muhatap alındıklarını ifade ettiler.

Haber Merkezi DHA İHA
Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Çankaya Köşkü'nde düzenlenen iftar yemeğinde, azınlık cemaatlerinin temsilcilerini ağırladı.

Davete, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Süryani Metropoliti Yusuf Çetin, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye Süryani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Orhan Çanlı ve Süryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Basatemir katıldı.

Programda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan azınlık cemaatleri temsilcileri ile iftar yaptı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan azınlık cemaatleri temsilcileri ile iftar yaptı

İftar programında, her davetli tek tek söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'muhabbet sofrası' olarak tarif ettiği davette, azınlık cemaatleri temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek burada bulunmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Azınlık cemaati temsilcileri, bu ülkenin vatandaşı olma hissini kendilerine daha güçlü olarak hissettirdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını ileterek, “Sizin iktidarınız döneminde biz birçok şey kazandık. Bunları asla unutamayız.

Bu ülkede yaşayan farklı inanç mensupları olarak gerçekten çok şanslıyız ki zat-ı aliniz gibi bir liderimiz, bir Cumhurbaşkanımız var.

Tüm dualarımızda sizi ve çalışma arkadaşlarınızı anıyoruz. Sağlığınız için, ülkemizin birliği, beraberliği, barışı ve huzuru için dua ediyoruz. Bunun için çaba da harcıyoruz. Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yanındayız. Ülkemizi çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

"MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİN ŞİMDİDEN BAYRAMINI KUTLUYORUZ"

Büyük Türkiye ailesinin bir parçası olarak bu ülkede dostluk, yakınlık ve kardeşlik gördüklerini anlatan davetliler, bu topraklarda oluşan birlikte yaşama duyarlılığının ve manevi iklimin bütün dünyaya yayılması ve örnek olması temennisinde bulundu. Azınlık cemaatleri temsilcileri “Müslüman kardeşlerimizin Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj


Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Türkiye’deki bu kardeşlik tablosunun dünyaya da anlatılması noktasında azınlık cemaati temsilcilerinin desteklerinin ve çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirtti.

1915 olayları hakkında ABD Başkanı Joe Biden’ın yaptığı mesnetsiz, haksız ve gerçek dışı açıklamaya da değinen Erdoğan, Biden’a bu konunun siyasetçilerin değil tarihçilerin, hukukçuların işi olduğunu söylediğini aktardı.


Azınlık cemaati temsilcileri ise Türkiye’de rahat, huzurlu ve eşit şekilde yaşadıklarını dünyaya daha güçlü anlatma noktasında daha fazla gayret göstermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçi bir vatandaşın evinde iftar yaptı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçi bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Abone Ol Google News
Bölgede heyecana neden oldu

Bölgede heyecana neden oldu

​Baraj suyu çekilince ortaya çıktı.
Süper Ligde ses getiren olay

Süper Lig'de ses getiren olay

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, 'iki kulübü kontrol edecek' iddiası.
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcularla iftar yaptı

​Bakan Soylu merak edilen konulara canlı yayında yanıt verdi.

Günlük ölü ve vaka sayıları hızla düşüyor.

​Mısır ile müteakip adımlar kararlaştırılacak.

Avrupa'da savaş çanları

Avrupa'da savaş çanları

İngiltere ve Fransa karşı karşıya geldi.

​Thodex'in kurucusu Özer'i yakalama çalışmalarından yeni detaylar.

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.