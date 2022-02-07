Azmin hikayesi: Sırtında bir valizle başlamıştı şimdi kendi dükkanını açtı

15 yıl önce Diyarbakır’ın Sur ilçesinde en işlek turistik alanlarından biri olan Hz. Süleyman Camii civarında sırtında valizle, her gün merkeze 90 kilometre uzaklıkta olan Çermik ilçesinden gelip el emeği, göz nuru ürünlerini satarak ailesini geçindiren 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Aydın, şimdilerde ise kendi dükkanını açarak başka kadınlara umut oldu.
ÇOCUKLARINI YAPTIĞI İŞLE BÜYÜTÜYOR
Kadınların, iş ayırmaksızın kendi ayakları üstünde durmaları gerektiği altını çizen Aydın, eşi öldükten sonra bu işle çocuklarını büyütmeye ve geçindirmeye başladığını ifade etti.
'15 YIL ÖNCE BAŞLADIM'
Sabahları merkeze 90 kilometre uzaklıktaki evinden çıkıp dükkanını açmaya geldiğini belirten Aydın, el işi sattığını dile getirdi. Yazmalar, havlular, bohçalar, mevlit örtüleri, patikler, lifler ne aransa dükkanda bulunduğunu aktaran Aydın, “Önce sırtımda bir valizle başladım bu işe. 10 yıl boyunca Hz. Süleyman’a gittim, geldim. Orada satmaya çalıştım. Sonra böyle gidip gelmenin anlamı yok, bir yerde yerim belli olsun, devamlı müşterilerim vardı ve 3 yıl önce dükkanımı açtım. Satışlarım idare ediyor, fazla değil. Çok güzel bir duygu, en azından kimseye muhtaç olmuyorsun. Kendi ayaklarının üstünde duruyorsun. Kendini kimseye muhtaç hissetmiyorsun, çalışıyorsun kendin kazınıp kendin yiyorsun. Eşim öldükten sonra 15 yıl önce başladım bu işe başladım” dedi.
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İşi olmayan kadınların, bir işin ucundan tutup, kendilerini geliştirip bir işe yönelmeleri gerektiğini savunan Aydın, kadınların ellerinden ne iş gelirse yapmaları, kimseye muhtaç olmamaları, kendi ayaklarının üzerinde durmalarını savunduğunu, dile getirdi.