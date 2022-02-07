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DİYARBAKIR

Azmin hikayesi: Sırtında bir valizle başlamıştı şimdi kendi dükkanını açtı

Diyarbakır’da yaşayan Hülya Aydın, 15 yıl önce bir valizle başladığı emek yolculuğunun sonunda kendi dükkanını açtı. Şimdi ise başka kadınlara umut oluyor.

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Haber Merkezi İHA
Azmin hikayesi: Sırtında bir valizle başlamıştı şimdi kendi dükkanını açtı
Sırtında bir valizle başlamıştı şimdi kendi dükkanını açtı.

15 yıl önce Diyarbakır’ın Sur ilçesinde en işlek turistik alanlarından biri olan Hz. Süleyman Camii civarında sırtında valizle, her gün merkeze 90 kilometre uzaklıkta olan Çermik ilçesinden gelip el emeği, göz nuru ürünlerini satarak ailesini geçindiren 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Aydın, şimdilerde ise kendi dükkanını açarak başka kadınlara umut oldu.

ÇOCUKLARINI YAPTIĞI İŞLE BÜYÜTÜYOR

Kadınların, iş ayırmaksızın kendi ayakları üstünde durmaları gerektiği altını çizen Aydın, eşi öldükten sonra bu işle çocuklarını büyütmeye ve geçindirmeye başladığını ifade etti.

'15 YIL ÖNCE BAŞLADIM'


Sabahları merkeze 90 kilometre uzaklıktaki evinden çıkıp dükkanını açmaya geldiğini belirten Aydın, el işi sattığını dile getirdi. Yazmalar, havlular, bohçalar, mevlit örtüleri, patikler, lifler ne aransa dükkanda bulunduğunu aktaran Aydın, “Önce sırtımda bir valizle başladım bu işe. 10 yıl boyunca Hz. Süleyman’a gittim, geldim. Orada satmaya çalıştım. Sonra böyle gidip gelmenin anlamı yok, bir yerde yerim belli olsun, devamlı müşterilerim vardı ve 3 yıl önce dükkanımı açtım. Satışlarım idare ediyor, fazla değil. Çok güzel bir duygu, en azından kimseye muhtaç olmuyorsun. Kendi ayaklarının üstünde duruyorsun. Kendini kimseye muhtaç hissetmiyorsun, çalışıyorsun kendin kazınıp kendin yiyorsun. Eşim öldükten sonra 15 yıl önce başladım bu işe başladım” dedi.


İşi olmayan kadınların, bir işin ucundan tutup, kendilerini geliştirip bir işe yönelmeleri gerektiğini savunan Aydın, kadınların ellerinden ne iş gelirse yapmaları, kimseye muhtaç olmamaları, kendi ayaklarının üzerinde durmalarını savunduğunu, dile getirdi.

Ata yadigarı yaklaşık 200 yıllık 'sini' buldu: Paha biçemiyor
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Bakırcılar Çarşısı'nda baba mesleğini icra eden Fatih Bakırcı, dedesinden kalma evin bodrumunda eşyaları karıştırırken bulduğu paslanmış siniyi temizleyerek şekil verdi. Siniye şimdi paha biçemiyor.
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Yıllardır bakırcı ustası olduğunu söyleyen Bakırcı, bu mesleği babasından öğrendiğini ve ilk gün ki, aşkla yaptığını söyledi.
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Ellerine geçen eski bakır eşyaları dekoratif motiflerle işlediklerini aktaran Bakırcı, “Bu siniyi depoyu temizlerken eski eşyaların arasında buldum. Yaklaşık bir haftadır bunu temizlemeye çalışıyorum. Osmanlıdan kalma bir sinidir. Yaklaşık 150-200 yıllıktır. Babamın dedesinden kalma. Bir haftadır onunla uğraştım. Ben bunu antikacılara cazip bir fiyata satmak istiyorum\" dedi.
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Ata yadigarı yaklaşık 200 yıllık 'sini' buldu: Paha biçemiyor
Siirt'te bakır ustası Fatih Bakırcı, bodrumda babasına, dedesinden kalma eşyaları karıştırırken, Osmanlı döneminden kalma, 150-200 yıllık olduğu tahmin edilen bir "siniyi" gün yüzüne çıkardı.

Şehir hayatından sıkıldı: Devletten aldığı destek ile köye dönüp çiftlik kurdu
FOTOĞRAF 12
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Elazığ'da bir inşaat firmasında çalışan 2 çocuk babası Muharrem Erdem (38), şehir hayatından sıkılınca baba köyüne dönmeye karar verdi.<br>
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Ardından TKDK'ya broiler tavuk çiftliği kurmak için başvuru yaptı. Başvurusu onaylanan Erdem, bir milyon 200 bin lira kredi desteği alarak merkeze bağlı Alaca köyüne 3 milyon 300 bin liralık yatırım yaptı ve 30 bin kapasiteli çiftlik kurdu.<br>
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Yılda ortalama 160 bin tavuk yetiştiren Erdem, bunun yanı sıra babasından kalan 20 hayvan kapasiteli ahırı da 100 hayvan kapasiteli modern bir besi çiftliğine dönüştürdü.
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Her iki çiftliğinde canla başla çalışan Erdem, aynı zamanda istihdam alanı da oluşturdu. Köye dönüşü herkese öneren Erdem, “İnsanlar azim ederse kendi köylerinde bir şeyler kazanabilirler. Şehirde kazanacağından daha fazla kazanacaklarına hiç şüphem yok\" dedi.<br>
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\"İlk 10 gün çok bakım ve titizlik isteyen bir iş\"<br><br>2020 yılında tavukçuluk sektörü için TKDK'ya başvuruda bulunduğunu belirten Muharrem Erdem, \"Projemiz onaylandı. İnşaatına 2020 yılının Mart ayında başladık. Haziran -Temmuz aylarında inşaatımızı da bitirdik. Civcivlerimizi aldık. Bize yaklaşık 3 milyon 300 bin lira bir maliyeti oldu. TKDK'dan 1 milyon 200 bin lira bir destek aldık. İşletmemiz şu anda aktif. 30 bin kapasitelik bir işletme. Elazığ'da tavukçuluk sektöründe iki tane firma var. Onlardan biriyle çalışıyoruz. Civcivleri gönderiyorlar, bizde yaklaşık 40- 42 gün boyunca bakımını sağlıyoruz. Isıtma, enerji giderlerini karşılıyoruz. Civcivleri tavuk olarak teslim ediyoruz. Civcivler yerinden çıktığı gün buraya geliyor. Biz bunlara su içmesini alıştırıyoruz, yem yemesini alıştırıyoruz. Özelikle bu sektörün içinde olanlar iyi bilirler, ilk 10 gün çok bakım ve titizlik isteyen bir iş. Evde çocuğunuza nasıl bakıyorsanız bun da bakmak zorundasınız\" şeklinde konuştu.
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\"Yılda ortalama 150- 160 bin civarında hayvan yetiştiriyoruz\"<br><br>2017 yılından önce merkezde bir inşaat firmasında çalıştığını ifade eden Erdem, \"Oradan ayrıldıktan sonra geldim babaya ait bir besi işletmesi vardı. Onu biraz modernize ettikten sonra besi işine başladık. 2017'den beri de aktif olarak besicilik yapıyorum. Babadan kalma ahırdı. Eski yöntemlerle kullanılan bir işletmeydi. Biraz geliştirip biraz da makine, otomasyon sistemine dönüştürdük. Şu an daha iyi eskiden 20 kapasiteliydi, şu an 100 kapasitesi var. Civciv işletmesinde yılda ortalama 5,5 dönemde, 150- 160 bin civarında hayvan yetiştiriyoruz. Şehir hayatında ben 4 yıl çalıştım. İlk işe girdiğimde hiç borcum yoktu. 4 yılın sonunda 40 bin lira borcum vardı. Ben şehir hayatından köye geri geldim. Arazimiz vardı, kendimizi geliştirebilecek imkanlarımız vardı, daha çok geliştirdik. İnsanlar azim ederse kendi köylerinde bir şeyler kazanabilirler. Şehirde kazanacağından daha fazla kazanacaklarına hiç şüphem yok\" diye konuştu.
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Şehir hayatından sıkıldı: Devletten aldığı destek ile köye dönüp çiftlik kurdu
Elazığ'da yaşayan ve şehir hayatından sıkılan Muharrem Erdem, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destek ile köyüne dönerek tavuk çiftliği kurdu. Yılda ortalama 160 bin tavuk yetiştiren Erdem, bunun yanı sıra babasından kalan 20 hayvan kapasiteli ahırı da 100 hayvan kapasiteli modern bir besi çiftliğine dönüştürdü.


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