Azmin hikayesi: Sırtında bir valizle başlamıştı şimdi kendi dükkanını açtı

15 yıl önce Diyarbakır’ın Sur ilçesinde en işlek turistik alanlarından biri olan Hz. Süleyman Camii civarında sırtında valizle, her gün merkeze 90 kilometre uzaklıkta olan Çermik ilçesinden gelip el emeği, göz nuru ürünlerini satarak ailesini geçindiren 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Aydın, şimdilerde ise kendi dükkanını açarak başka kadınlara umut oldu.

ÇOCUKLARINI YAPTIĞI İŞLE BÜYÜTÜYOR

Kadınların, iş ayırmaksızın kendi ayakları üstünde durmaları gerektiği altını çizen Aydın, eşi öldükten sonra bu işle çocuklarını büyütmeye ve geçindirmeye başladığını ifade etti.

'15 YIL ÖNCE BAŞLADIM'



Sabahları merkeze 90 kilometre uzaklıktaki evinden çıkıp dükkanını açmaya geldiğini belirten Aydın, el işi sattığını dile getirdi. Yazmalar, havlular, bohçalar, mevlit örtüleri, patikler, lifler ne aransa dükkanda bulunduğunu aktaran Aydın, “Önce sırtımda bir valizle başladım bu işe. 10 yıl boyunca Hz. Süleyman’a gittim, geldim. Orada satmaya çalıştım. Sonra böyle gidip gelmenin anlamı yok, bir yerde yerim belli olsun, devamlı müşterilerim vardı ve 3 yıl önce dükkanımı açtım. Satışlarım idare ediyor, fazla değil. Çok güzel bir duygu, en azından kimseye muhtaç olmuyorsun. Kendi ayaklarının üstünde duruyorsun. Kendini kimseye muhtaç hissetmiyorsun, çalışıyorsun kendin kazınıp kendin yiyorsun. Eşim öldükten sonra 15 yıl önce başladım bu işe başladım” dedi.

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İşi olmayan kadınların, bir işin ucundan tutup, kendilerini geliştirip bir işe yönelmeleri gerektiğini savunan Aydın, kadınların ellerinden ne iş gelirse yapmaları, kimseye muhtaç olmamaları, kendi ayaklarının üzerinde durmalarını savunduğunu, dile getirdi.

FOTOĞRAF 6 Bakırcılar Çarşısı'nda baba mesleğini icra eden Fatih Bakırcı, dedesinden kalma evin bodrumunda eşyaları karıştırırken bulduğu paslanmış siniyi temizleyerek şekil verdi. Siniye şimdi paha biçemiyor. Yıllardır bakırcı ustası olduğunu söyleyen Bakırcı, bu mesleği babasından öğrendiğini ve ilk gün ki, aşkla yaptığını söyledi. Ellerine geçen eski bakır eşyaları dekoratif motiflerle işlediklerini aktaran Bakırcı, “Bu siniyi depoyu temizlerken eski eşyaların arasında buldum. Yaklaşık bir haftadır bunu temizlemeye çalışıyorum. Osmanlıdan kalma bir sinidir. Yaklaşık 150-200 yıllıktır. Babamın dedesinden kalma. Bir haftadır onunla uğraştım. Ben bunu antikacılara cazip bir fiyata satmak istiyorum\" dedi. Ata yadigarı yaklaşık 200 yıllık 'sini' buldu: Paha biçemiyor Siirt'te bakır ustası Fatih Bakırcı, bodrumda babasına, dedesinden kalma eşyaları karıştırırken, Osmanlı döneminden kalma, 150-200 yıllık olduğu tahmin edilen bir "siniyi" gün yüzüne çıkardı.

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