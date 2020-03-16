Gündem Evi yıkmaya kıyamadı Temelinden ayırıp vinçle taşıdı
ARTVİN

Baba yadigarı evi yıkmaya kıyamadı, vinçle 50 metrelik mesafedeki bal evinin üzerine kondurdu

Evi yıkmaya kıyamadı: Temelinden ayırıp vinçle taşıdı

Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan Hasan Altıparmak, babasından kalan tek katlı ahşap evi, yıkmaya kıyamayarak vinç yardımıyla 50 metre taşıyarak bal evin üzerine kurdu. Komşuların ahşap eve uçan ev ismini taktığını ifade eden Hasan Altıparmak "Ev ’baba yadigarı’ olduğu için bu zahmete katlandım. Babamdan kalan bu yadigar evi yaşatmak istedim" dedi.

Haber Merkezi İHA
Baba yadigarı ev artık bal evinin üzerinde.
Baba yadigarı ev artık bal evinin üzerinde.

Artvin’in Borçka ilçesinde Güreşen Köyü Çarşıbaşı Mahallesinde yaşayan Hasan Altıparmak babasından yadigar kalan, tek katlı ahşap evi korumak için ilginç bir yöntem buldu.

Evi yıkmaya kıyamadı: Temelinden ayırıp vinçle taşıdı
FOTOĞRAF 5
Title
Artvin’in Borçka ilçesinde Güreşen Köyü Çarşıbaşı Mahallesinde yaşayan Hasan Altıparmak babasından yadigar kalan, tek katlı ahşap evi korumak için ilginç bir yöntem buldu.
Title
Ahşap evini bulunduğu yerden taşımak isteyen Altıparmak, evi bozmadan nasıl taşıyacağını düşünürken, aklına vinçle bu işi çözebileceğini geldi.
Title
Köye getirttiği vinci kullanarak ahşap evi temelinden ayırıp, iki katlı bal evinin üzerine koydu.
Title
İçindeki eşyaları ile birlikte evi 50 metre uzaklıkta bulunan bir başka alana taşınması sırasında çevredekiler cep telefonuyla bu görüntüleri kaydetti.
Title
Komşuların ahşap eve uçan ev ismini taktığını ifade eden Altıparmak Ev ’baba yadigarı’ olduğu için bu zahmete katlandım. Babamdan kalan bu yadigar evi yaşatmak istedim dedi. ​
Evi yıkmaya kıyamadı: Temelinden ayırıp vinçle taşıdı
Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan Hasan Altıparmak, babasından kalan tek katlı ahşap evi, yıkmaya kıyamayarak vinç yardımıyla 50 metre taşıyarak bal evin üzerine kurdu.

Evi temelinden ayırıp, iki katlı bal evinin üzerine koydu

Ahşap evini bulunduğu yerden taşımak isteyen Altıparmak, evi bozmadan nasıl taşıyacağını düşünürken, aklına vinçle bu işi çözebileceğini geldi.

Köye getirttiği vinci kullanarak ahşap evi temelinden ayırıp, iki katlı bal evinin üzerine koydu. İçindeki eşyaları ile birlikte evi 50 metre uzaklıkta bulunan bir başka alana taşınması sırasında çevredekiler cep telefonuyla bu görüntüleri kaydetti.

Komşuların ahşap eve uçan ev ismini taktığını ifade eden Altıparmak "Ev ’baba yadigarı’ olduğu için bu zahmete katlandım. Babamdan kalan bu yadigar evi yaşatmak istedim" dedi.

Yadigar evi, bal evinin üzerine koydurdu.

Türkiye'nin en büyük bayrağı, Samsun'da dalgalanıyor: 2 ayda bir değiştiriliyor
FOTOĞRAF 20
Title
Kavak ilçesindeki, Türkiye’nin dalgalanan en büyük bayrağı olarak gösterilen 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı, 9 yıl önce yaptırıldı.
Title
Türk Bayrağı'nın yer aldığı 116 metre yüksekliğindeki direk ise 92 ton ağırlığa sahip.
Title
Temeline 400 ton beton dökülen 730 metre rakımdaki Türk Bayrağı'nın ağırlığı ise 450 kilo.
Title
Paraşüt kumaşı kullanılarak üretilen bayrak, 2 ayda bir değiştiriliyor.
Title
Samsun-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bayrağı görenler ise araçlarını durdurup fotoğraf çekip, selfie yapıyor.
Title
Türk Bayrağı'nın alt kısmında ise ay yıldız şeklinde bir de mescit bulunuyor.
Title
'DÜNYADA İKİNCİ SIRADA' Bayrağın yer aldığı akaryakıt istasyonu yöneticisi Yusuf Kesler, Türkiye'nin en büyük dalgalanan bayrağını görenlerin büyük gurur yaşadığını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
2 bin metrekarelik alana sahip bayrağımız, Türkiye'de dalgalanan en büyük Türk bayrağı. Dünyada ise dalgalanan en büyük ikinci bayrak. Bu bizim için büyük bir gurur. Samsun-Anakara karayolu üzerinde seyahat eden araçların sürücüleri bayrağı gördüklerinde durup mutlaka fotoğraf çektiriyorlar. Ayrıca bayrağı görebilmek ve fotoğraf çektirmek için buraya gelenler oluyor. Bu da bizi onurlandırıyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Türkiye'nin en büyük bayrağı, Samsun'da dalgalanıyor: 2 ayda bir değiştiriliyor
Samsun'un Kavak ilçesinde, 116 metrelik direkte, Türkiye'nin dalgalanan en büyük Türk Bayrağı, ilgi görüyor. 2 bin metre karelik alana sahip, 450 kilogram ağırlığındaki paraşüt kumaşından hazırlanan bayrak, 2 ayda bir değiştiriliyor.
Nargile kafelertehdit saçıyor!

Nargile kafeler
tehdit saçıyor!

​Uzmanlar uyarıyor: Salgının yayılmasını kolaylaştırır.
Atinanın gündemi başka

Atina'nın gündemi başka

​Ellerindeki 27 hurda Apache helikopterini ATAK'la kıyasladılar.
Avrupadan geldi 6 kişiye bulaştırdı

Avrupa'dan geldi 6 kişiye bulaştırdı

​Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarının seyri
8 milyon kişi hastanelik olacak

8 milyon kişi hastanelik olacak

İngiliz hükümetinin salgın raporu medyaya sızdı.
UEFA acil <br>koduyla toplanıyor

UEFA acil
koduyla toplanıyor

Dev organizasyonların ertelenmesi gündemde.
Abdullah Ustaosmanoğlu <br>Hakk'a yürüdü

Abdullah Ustaosmanoğlu
Hakk'a yürüdü

Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Fatih Camisinden kaldırılacak.

80 yaş üstü tedavi edilmeyecek

80 yaş üstü tedavi edilmeyecek

​Sağlık sistemi çökme noktası gelen İtalya'da yeni karar.

Ekonomimiz koruma<br>kalkanı altında

Ekonomimiz koruma
kalkanı altında

Bakan Albayrak, koronavirüs yol haritasını açıkladı.
Cemaatle namazı durdurun

Cemaatle namazı durdurun

​Dünya Müslüman Alimler Birliği fetvayı verdi.
Ne yazık ki<br>daha da kötüleşiyor

Ne yazık ki
daha da kötüleşiyor

İtalya'da en yetkili isimden iç karartan açıklama.
20 Mart'tan<br>itibaren başlıyor

20 Mart'tan
itibaren başlıyor

Merkez Bankasından çok önemli faiz kararı.
En kritik gün

En kritik gün

Aşı 45 yaşındaki Amerikalıda test edilecek.
Marketleri <br>asker koruyacak

Marketleri
asker koruyacak

İngiltere'de karantinayı reddeden kişileri polis gözaltına alacak.
Kırık tespit edildi

Kırık tespit edildi

Galatasaray'a oyuncusundan kötü haber geldi.
12 yeni vaka

12 yeni vaka

Avrupa, Amerika ve ilk vaka çevresinden...

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.