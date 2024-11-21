Babalık davası istinafa taşınıyor

Mahkeme daha önce yapılan DNA incelemesinin yeterli olduğunu, yeni bir araştırmaya gerek olmadığına karar verdi. Babalık iddiasını sürdüren Dilara Gülatan ve avukatları 2.5 yıldır devam eden süreci İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacaklarını belirtti. Gülatan’ın avukatlarınca yapılan açıklamada, DNA testi ve raporlama aşaması usule uygun yapılmamış ve hatalarla doludur. Bu durumda bizlere raporun gerçeği yansıtmadığını düşün-dürmektedir. Babalık davası niteliği gereği kamu düzenine ilişkin olduğundan kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın soy bağının doğru olarak tespit edilmesi zorunludur” denildi.