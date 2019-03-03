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Babam annemi balkondan attı!

İstanbul Avcılar'da uzaklaştırma cezası alan bir şahıs karısını balkondan attı. Olay sabah saatlerinde Ambarlı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Uzaklaştırma kararı bulunan Sezer T., eşi Gülizar T. ve çocuklarının yaşadığı apartmana geldi. Aralarında sorunlar olan ve boşanma sürecinde olan çift bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre Sezer T., eşi Gülizar T.'yi 2. katta bulunan dairenin balkonundan aşağı attı, ardından yanındaki silahı da dairede bırakarak kaçtı.

ÇOCUĞU ŞAHİT OLDU

Olay yerinde polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayı gören çiftin 9 yaşındaki çocuğunun, polis ekiplerine babasıyla annesinin tartıştığını sonrasında ise babasının annesini balkondan attığını söylediği öğrenildi. Yaralı kadının ise polise verdiği ifadesinde balkondan kendi atladığını söylediği öğrenildi. Sezer T.,'yi arayan polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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