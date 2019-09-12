Gündem Babasını kerpetenle defalarca başına vurarak öldürdü
İSTANBUL

Babasını kerpetenle defalarca başına vurarak öldürdü

Ataşehir’de bir kişi, babasını kafasına kerpetenle defalarca vurarak öldürdü. Şahıs vatandaşların polise haber vermesi ile yakalanırken, komşular kan dondurucu cinayet sonrası şoka girdi.

Haber Merkezi IHA
Ataşehir’de kerpetenli vahşet
Ataşehir’de kerpetenli vahşet

İstanbul Ataşehir’de önceki gece meydana gelen olayda iddiaya göre, elinde kerpetenle sokakta yarı çıplak bir şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu sırada apartmandan çıkan şahsın annesi ve kardeşi komşulardan yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Polisler daireye girdiklerinde ise büyük şok yaşadı. M.E isimli şahsın babası Mehmet Ekmen’i kerpetenle kafasına defalarca vurarak öldürdüğü belirlendi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay yerine gelen çok sayıda polis çevre güvenliğini alırken, daireye girişi yasakladı. Olay yeri inceleme ekipleri daire ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaparken, ekipler cesedin yanında ayrıca bir de testere buldu. Mehmet Ekmen’in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, babasını canice öldüren M.E. polis merkezine götürüldü. Zanlı M.E’nin uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi.

İHA
Ataşehir’de kerpetenli vahşet

Olay sonrası komşuları ise şok yaşadı. Dursun E. isimli vatandaş, "Köyden gelmiştim, gece saat 23.30 sıralarında olmuş olay baba oğul arasında. Bu biraz hapçıydı, öyle görünüyordu. Çalışmayan birisi. Aynı zamanda günlük sigara parasına bile muhtaç. Her gün de para olmaz tabii bir evde. Babasından para mı istedi neyse, sonra binadakiler polisi arıyor. O şekilde olay. Anlık yaşanan bir olay. Ne olduysa annelerine oldu, başka bir şey olmadı. Evde 4 kişi yaşıyorlardı. Anne, baba, iki de kardeş. Zanlı şu anda içeride. Fedai gibi gitmiş, öyle kaçma falan gibi bir şey etmemiş. Burada mahallede etrafa saldırmış biraz. Acı bir olay açıkçası, kim olursa ne olursa olsun. Bildiklerim o kadar" dedi.

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