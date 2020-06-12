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SAMSUN

Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü

Samsun'da 41 yaşındaki Harun Y., 15 yıl önce arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada babası İsmail Y.'yi öldüren 76 yaşındaki Selami Gürtel'i aynı yerde tüfekle vurarak öldürdü.

Haber Merkezi DHA
Harun Y. gözaltına alındı.
Harun Y. gözaltına alındı.

Samsun'da dün saat 18.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi'nde meydana gelen olayda Harun Y.'nin babası İsmail Y., 2005 yılında arazi meselesinden çıkan kavgada Selami Gürtel tarafından öldürüldü. Olaydan sonra tutuklanan Gürtel, 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Mahalleye dönen Gürtel, dün olayın yaşandığı araziye gitti. Harun Y., takip ettiği Gürtel'i, babasını öldürdüğü arazide tüfekle vurarak öldürdü. Harun Y. tüfeği yere atarak kaçtı.

DHA
Selami Gürtel olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Bürosu ekipleri sevk edildi. Selami Gürtel'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, Harun Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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