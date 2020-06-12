Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü

Ekonomi

Kovid-19 konsept değiştirtti: Yerli turistler geniş araziler üzerindeki tesisleri tercih etmeye başladı

Koronavirüs salgınıyla birlikte tatil alışkanlıkları da değişti. Yerli turistler geniş araziler üzerinde kurulu alanları tercih etmeye başladı. Durum böyle olunca da resort oteller peş peşe konsept değiştirmeye yöneldi.