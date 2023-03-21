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BAE depremzedeler için 200 ton hurma yardımı yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nden depremzedeler için 200 ton hurma gönderildi. Ramazan ayı için depremzedelere gönderdiği 200 ton hurmanın yüklendiği tırlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ile gitmek üzere Gaziantep'ten yola çıktı. BAE'nin Büyükelçisi Said ez-Zahiri, 'Türkiye'nin her zaman yanındayız' diyerek geçmiş olsun dileklerini de unutmadı.

14:41 . 21/03/2023 الثلاثاء
AA
BAE'nden depremzedelere 200 ton hurma

BAE'nden depremzedelere 200 ton hurma

Uçakla getirilen 200 ton hurma, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoya götürüldü. Buradan tırlara yüklenen hurmalar, depremden etkilenen 11 ildeki depremzedelere gönderildi.


Depodan tırları uğurlayan BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, gazetecilere, Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.


Ramazan ayı dolayısıyla depremden etkilenen 11 ilin valisiyle iletişime geçtiklerini belirten Sani ez-Zahiri, "Birleşik Arap Emirlikleri Devleti olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız, her zaman beraberiz." dedi.

#BAE
#Gaziantep
#Kahramanmaraş
#yardım
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