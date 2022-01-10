BAE'den Husilere "el koydukları Ravabi gemisini derhal serbest bırakmaları" çağrısı

Hakkari kayak merkezinde mangal keyfi

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Hakkari'de hava sıcaklığı artarken, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu Merga Bütan Kayak Merkezine akın etti.



Bazı vatandaşlar, 2 Bin 800 rakımlı zirvede mangal keyfi yaparken, kimisi de güneşli havayı fırsat bilerek piknik yaptı.