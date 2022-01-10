Gündem BAEden Husilere "el koydukları Ravabi gemisini derhal serbest bırakmaları" çağrısı
İSTANBUL

BAE'den Husilere "el koydukları Ravabi gemisini derhal serbest bırakmaları" çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri , Yemen'deki İran destekli Husilere geçen hafta el koydukları BAE bandıralı kargo gemisini derhal serbest bırakmaları çağrısında bulundu. BAE Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Lana Zeki Nuseybe, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) konuyla ilgili bir mektup gönderdi.

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Haber Merkezi AA
BAEden Husilere el koydukları Ravabi gemisini derhal serbest bırakmaları çağrısı
BAE bandıralı Rawabi adlı kargo gemisi

BAE Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Nuseybe, mektubunda, Yemen'deki Husilerin gerçekleştirdiği korsanlığın Kızıl Deniz'de seyrüsefer güvenliğine yönelik ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, Husilerce el konulan geminin Sokotra Adası'nda bulunan sahra hastanesi için sağlık ve tıbbi malzeme taşıdığını kaydetti.

BAE'ye ait Ravabi adlı geminin Hudeyde açıklarında Husiler tarafından alıkonulmasının uluslararası hukukun gereklerine aykırı olduğunu vurgulayan Nuseybe, Husilere gemiyi derhal serbest bırakmaları çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 3 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen sularına izinsiz giren ve askeri teçhizat taşıyan, Arap koalisyonuna bağlı Birleşik Arap Emirlikleri askeri kargo gemisine el konuldu." ifadelerini kullanmıştı.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu ise İran destekli Husileri, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı açıklarında sağlık ve tıbbi malzeme taşıyan bir yük gemisine el koymakla suçlamıştı.

Arap koalisyonundan yapılan açıklamada, "Husi milisler, Hudeyde açıklarında Ravabi adlı kargo gemisine silahlı saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verilerek, Husilere söz konusu gemiyi derhal serbest bırakmaları çağrısında bulunulmuştu.

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