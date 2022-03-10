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ANTALYA

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri'den Antalya Valiliğine ziyaret

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Antalya ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ekonomik ve kültürel olarak bağ oluşturmak, kentin turizm ve tarım alanındaki tecrübesinden yararlanmak istediklerini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
BAEnin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheriden Antalya Valiliğine ziyaret
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri

Dhaheri, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Vali Yazıcı ile bir süre sohbet eden Dhaheri, ilk kez geldiği Antalya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

BAE'nin ekonomik potansiyelini anlatan Dhaheri, "Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Halife Bin Zayid El Nahyan'ın bir araya gelmesinden sonra Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerini güçlendirmeye başladık." dedi.

'Ortak çalışmak istiyoruz'

Antalya ve BAE'nin benzer birçok yönü olduğunu kaydeden Dhaheri, şunları söyledi:

"Bizim ülkemiz de Antalya gibi sıcak bir iklime sahip. Antalya ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ekonomik ve kültürel olarak bağ oluşturmak istiyoruz. Özellikle turizm ve tarım alanında Antalya'nın tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Ortak çalışmalarla turizmimizi ve tarımımızı geliştirmek istiyoruz."

'Akdeniz'de önemli bir turizm destinasyonuyuz'

Vali Yazıcı da Antalya Diplomasi Forumu'ndan dolayı dünya liderlerini ağırladıklarını, kentin bu yoğunluğa alışık olduğunu ifade etti.

Antalya'nın Türkiye'nin beşinci büyük kenti olduğuna işaret eden Yazıcı, "Pandemiden önce yılda 15 milyona kadar yabancı turist ağırladık. 2021'de çok iyi bir ivme yakaladık. Akdeniz'in en önemli turizm destinasyonuyuz." değerlendirmesini yaptı.

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