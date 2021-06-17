Gündem Bagajdaki valizin içinden 10 kilodan fazla bonzai çıktı
MANİSA

Bagajdaki valizin içinden 10 kilodan fazla bonzai çıktı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir otobüsün bagajındaki valizin içinden 10 kilo 479 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili M.Y. ve D.A. isimli 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecekler.

Haber Merkezi İHA
Bagajdaki valizin içinden 10 kilodan fazla bonzai çıktı
Yakalanan uyuşturucu ve dedektör köpek

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir otobüsün bagajındaki valizin içinden 10 kilo 479 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Narkotik dedektör köpekler tarafından bulunan bonzai maddesiyle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

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Manisa genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve nakleden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda dün yapılan operasyonda Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir otobüsün bagajında Narkotik dedektör köpekleri Kiraz ve Carlos eşliğinde yapılan aramada, 10 kilo 479 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili M.Y. ve D.A. isimli 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecekler.

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