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Bağcılar Belediyesi bitlerle mücadelesini sürdürüyor

Bağcılar Belediyesi, sıcaklarla birlikte ortaya çıkan bit türlerinin çoğalmasını önlemek için yoğun bir çalışma başlattı.

04:00 . 14/08/2023 Monday
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Bağcılar Belediyesi, çam ağaçlarından incir ağaçlarına, meyve ağaçlarından ıhlamurlara kadar pek çok ağaç türüne zarar veren bitlere karşı alarma geçti. Bu kapsamda ilçede bulunan 170 park, nostalji bahçeleri ve yeşil alanlardaki benzeri ağaçlar ekipler tarafından ilaçlanıyor. Bağcılar Belediyesi de sıcaklarla birlikte ortaya çıkan bit türlerinin çoğalmasını önlemek için yoğun bir çalışma başlattı. Sıcaklarla birlikte ilaçlama çalışmalarının hız kazandığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Özellikle yaz aylarında bit, tırtıl, sinek ve kene görülme sıklığı artıyor. Hem yeşil alanlarımızı hem de halk sağlığını korumak için ilaçlama çalışmalarımızı periyodik olarak yürütüyoruz” dedi.



KADEM'den çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar için çağrı: Derhal görevden uzaklaştırılmalılar
KADEM'den çocukların cinsiyetini değiştiren doktorlar için çağrı: Derhal görevden uzaklaştırılmalılar

İstanbul Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan bazı doktorların çocuklara geri dönüşü mümkün olmayan cinsiyet değiştirme ameliyatları yaptığı ortaya çıktı. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiren doktoralara ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocukları birer kobay gibi kullanarak geri dönüşü imkansız yollara sokmak, insanlık dışı olmanın yanı sıra yasalara da aykırıdır, suçtur. Görevlerini kötüye kullanan bu doktorların derhal görevden uzaklaştırılarak konuyla ilgili soruşturma başlatılması ve Türkiye'nin diğer üniversite/hastanelerinde de tedbirlerin artırılması elzemdir." çağrısında bulundu.


#Bağcılar Belediyesi
#Hizmet
#Abdullah Özdemir
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