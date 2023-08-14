Bağcılar Belediyesi bitlerle mücadelesini sürdürüyor

Bağcılar Belediyesi, çam ağaçlarından incir ağaçlarına, meyve ağaçlarından ıhlamurlara kadar pek çok ağaç türüne zarar veren bitlere karşı alarma geçti. Bu kapsamda ilçede bulunan 170 park, nostalji bahçeleri ve yeşil alanlardaki benzeri ağaçlar ekipler tarafından ilaçlanıyor. Bağcılar Belediyesi de sıcaklarla birlikte ortaya çıkan bit türlerinin çoğalmasını önlemek için yoğun bir çalışma başlattı. Sıcaklarla birlikte ilaçlama çalışmalarının hız kazandığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Özellikle yaz aylarında bit, tırtıl, sinek ve kene görülme sıklığı artıyor. Hem yeşil alanlarımızı hem de halk sağlığını korumak için ilaçlama çalışmalarımızı periyodik olarak yürütüyoruz” dedi.