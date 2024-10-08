Bağcılar Belediyesi'nden çevre temizliği projesi: 'Sokağın Muhafızları' çocuklar ödüllendirildi

Sosyal belediyecilik adına örnek ve özel projelere imza atan Bağcılar Belediyesi’nin çevre temizliği konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bu yaz hayata geçirdiği “Bağcılar’ın Yıldızları Sokak Muhafızları” projesi sona erdi.

'Sokağın muhafızları' çocuklar

Geçtiğimiz Temmuz ayında; “Sağlıklı Nesiller için Temiz Çevre” mottosuyla başlayan proje kapsamında “Çevre, sıfır atık ve iklim değişikliği ile mücadele bilinci oluşturmak” amacıyla atık ürünlerden saksı yapımı ve bitki dikimi, ayrıca tohum topları atölyeleri gerçekleştirilmişti. Ayrıca her bir çocuk, kendi sokağının muhafızı ilan edilmişti. Sokağına sahip çıkan çocuklar, vatandaşları çevresini temiz tutması ve atıkları ayrı biriktirip geri dönüşüm kutularına atmaları konusunda uyarmıştı. Mahallenin en temiz sokağının belirlenmesi için kurulan mahalle komisyonları da Temmuz ve Ağustos aylarında her mahallenin en temiz sokağını belirledi. Böylece 22 mahallede iki aylık sürede 44 sokak birinci oldu.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir

Stadyum binlerce çocukla doldu taştı

En temiz seçilen sokakta ikamet eden çocukları ödüllendirmek amacıyla Mahmutbey Stadyumu’nda “Bağcılar’ın Yıldızları, Sokak Muhafızları” kapanış programı düzenlendi. Etkinliğin gerçekleştirildiği stadyum binlerce çocukla doldu taştı. Aileleriyle birlikte stadyuma gelen minikler, kendileri için hazırlanan oyun gruplarında ve aktivite alanlarında doyasıya eğlendi. Arkadaşlarıyla oyunlar oynayan çocuklara ikramlarda da bulunuldu.

Bakan Yumaklı: Başarılarınızın devamını diliyorum

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, çocukları bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Yumaklı, çocuklarla sohbet ettikten sonra atık ürünlerle yapılan sergiyi gezdi.

Kapanış programında konuşan Bakan Yumaklı, “Bu proje için belediye başkanımızı, ekibini, anneleri, babaları ve çok kıymetli çocuklar, sizleri tebrik ediyorum. Çocuklar, Sokak Muhafızları projesinde sizlere destek olan annelere, babalara sonra da sizlerle beraber sokakları temizleyen abilerinize alkış istiyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

"İsrafın önüne geçmek adına önemli bir çalışma"

“Temiz çevre temiz toplum” anlayışıyla çevre duyarlılığına yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise “Ödül almayı hak eden ve bu anlamda önemli çalışmalar yapan, sokaklarına sahip çıkan çocuklarımıza, sokak muhafızlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz çalışmalarımızda, yıllık değerlendirme toplantılarımızda; Hem Bağcılar’ımızda hem de İstanbul’umuzun bir çok ilçesinin en temel problemlerinin başında sokaklar, atmış olduğumuz atıklardan kaynaklı sarf etmiş olduğumuz çok büyük bir bütçenin varlığı hususu özellikle dikkatimizi çekmişti. Bağcılar Belediyesi olarak bu anlamda bizzat çocuklarımızı, bu işin baş kahramanlarını sürecin içine katarak israfın önüne geçmek adına önemli bir çalışmanın altına imza attık” diye konuştu.

'En temiz' sokaklardaki çocuklara futbol ve voleybol topu hediye edildi