Bağcılar Belediyesinden YKS öncesi gençlere destek: Motivasyon gezisi iyi geldi

Bağcılar Belediyesi hafta sonu üniversite sınavlarına girecek adaylar için motivasyon gezisi düzenledi. 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 18-19 Haziran günlerinde yapılacak. Bağcılar Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlerin sınav stresinden uzaklaşmaları ve keyifli dakikalar geçirmeleri için bir motivasyon gezisi düzenledi. Güzel bir gün geçirdiklerini söyleyen Başkan Abdullah Özdemir, “Yoğun geçen hazırlık sürecinin ardından düzenlediğimiz bu geziyle sınav öncesi gençlerimize moral vermek istedik. Bir nebze de olsa yoğunluktan uzaklaşarak motive oldular” diye konuştu.

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