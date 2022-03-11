Bağcılar TEM Bağlantı Yolu'nda kalan araçları trafik polisleri itti.

Vatandaş kontak kapatan İETT otobüslerine isyan etti: Haydi bir öncekinde aniden bastırdı şimdi suçlu kim?

İstanbul'da günler öncesinden uyarıların yapıldığı kar yağışı, bu sabah itibariyle etkisini göstermeye başladı. İşine gitmek üzere yola düşen bir İstanbullunun isyanı ise sosyal medyada yankı buldu.



Bir önceki karda da 45 dakika yürüdüğünü anlatan vatandaş, 'Şimdi de yürüdüm. Otobüsler çalışmıyor. Yollar tıkalı olduğu için gidemeyecekmiş. Haydi bir öncekinde aniden bastırmıştı kar. Tamam anladık da, şimdi niye? Yani hazırlıklar yapılması gerekiyordu. İnsanlar yine yürümek zorunda kalıyor. Peki suç kimde? ' diye sordu.