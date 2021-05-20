Gündem Bağcılarda akraba aileler arasında silahlı çatışma
3. SAYFA

Bağcılar'da akraba aileler arasında silahlı çatışma

Bağcılar'da gece saatlerinde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşe olayda biri kadın 3 kişi silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba ölürken, oğlu ve mahalle sakini bir kadın yaralandı. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan ve akraba olduğu öğrenilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Bağcılarda akraba aileler arasında silahlı çatışma
Şüpheliler, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Olay, İstanbul Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen ve akraba oldukları öğrenilen iki aile arsında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

İki aile arasındaki kavgada baba ve oğlu ile ismi öğrenilemeyen bir mahalle sakini kadın açılan ateş sonucu silahla yaralandı. Şüpheliler de olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye yaralı olarak kaldırılan ve ismi öğrenilemeyen baba, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Açılan ateş sonucu hayatını kaybeden kişinin oğlu ile olayın yaşandığı sokakta oturan mahalle sakini bir kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan ve aile üyelerinden de bilgi alan polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekipleri, taraflardan birisine ait olduğu öğrenilen ve olayın yaşandığı sokakta park halinde duran hafif ticari bir aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sandalyeler sopalar böyle havada uçtu: Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı
GÜNDEM
Sandalyeler sopalar böyle havada uçtu: Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı

İstanbul Tıp Fakültesindeki bir binada yangın paniği
GÜNDEM
İstanbul Tıp Fakültesindeki bir binada yangın paniği

İstanbul Çekmeköy'de makas iddiası: Hafriyat kamyonu sürücüsü faciayı önledi
GÜNDEM
İstanbul Çekmeköy'de makas iddiası: Hafriyat kamyonu sürücüsü faciayı önledi
Abone Ol Google News
Paketledolandırıyorlar!

Paketle
dolandırıyorlar!

​Yapılan onca uyarı işe yaramadı.
Sıcaklıklar10 derece artacak

Sıcaklıklar
10 derece artacak

​Meteoroloji son hava tahminlerini paylaştı.
Meral Akşener’in yalan siyaseti

​Son yangında iki milyon liralık kayıp var.

​İşgalci İsrail travma nedeniyle psikolojik tedavi gören çocukları katletti.
Cuma günü açılacak

Cuma günü açılacak

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin son bölümü de tamamlandı.

Meral ​Akşener'e cevabı terör mağdurları verdi.
39 hücre <br>evine operasyon

39 hücre
evine operasyon

​İzmir'deki operasyonda çok sayıda gözaltı var.
DEAŞ'a<br>şafak baskını

DEAŞ'a
şafak baskını

​İstanbul'da 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
'Acil çağrı'<br>koduyla e-posta

'Acil çağrı'
koduyla e-posta

​HDP'ye Kobani talimatı PYD tarafından verilmiş.
‘Libya modeli’ Atina'yı korkuttu

‘Libya modeli’ Atina'yı korkuttu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, soluğu Kudüs'te aldı.
Haklının güçlü olduğu<br> bir dünya için varız

Haklının güçlü olduğu
bir dünya için varız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i eleştirdiği için ABD'den gelen tepkilere sert cevap verdi.
Özışık'lara suç duyurusu

Özışık'lara suç duyurusu

Bakan Soylu ​“hakaret ve iftira” davası açtı.
Kandil’i çökerteceğiz

Kandil’i çökerteceğiz

Gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları yanıtladı.
Avrasya’nın ‘ticaret koridoru’ açılıyor

Avrasya’nın ‘ticaret koridoru’ açılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılması beklenen proje ulusal ve uluslararası yük taşımacılığına köprü olacak.
Bir haftada yüzde 50 eridi

Bir haftada yüzde 50 eridi

​Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü.
Ticaret Bakanlığı yasakladı

Ticaret Bakanlığı yasakladı

Etilen polimeri ithalatı 45 gün sonra durdurulacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.