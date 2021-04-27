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Gündem Bağcılarda alevlerin arasında can pazarı Çatıdaki işçi vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu
İSTANBUL

Bağcılar'da alevlerin arasında can pazarı: Çatıdaki işçi vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu

İstanbul Bağcılar'da 6 katlı bir binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Çatıda mahsur kalan işçi, vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atladı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA İHA
Bağcılarda alevlerin arasında can pazarı: Çatıdaki işçi vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu
Mahsur kalan vatandaşın çatıdan atlama anı kameraya yansıdı.

Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KENDİNİ AŞAĞI ATTI

Çatıdaki yangında bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Çatıdaki kişi kendini aşağı sarkıttı, bir süre sonra da kendini yere bıraktı. Şahıs, vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine düştü.

Bağcılar'da yangında can pazarı: Çatıda mahsur kalan vatandaş aşağı böyle atladı
OYNAT 00:52
Bağcılar'da yangında can pazarı: Çatıda mahsur kalan vatandaş aşağı böyle atladı
Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Çatıda mahsur kalan ve paniğe kapılan bir vatandaş, aşağı atladı. O anlar kameralara yansıdı.

Panikle aşağı atlayarak yaralanan vatandaşa sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

DHA


İlk müdahalesinin ardından yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.


DHA

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangından kurtarılan bir başka vatandaşa ise sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı.

DHA

Mahallede büyük paniğe neden olan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın itfaiyenin uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Bağcılar'da 6 katlı bir binanın çatısı alev alev yanıyor
OYNAT 00:38
Bağcılar'da 6 katlı bir binanın çatısı alev alev yanıyor
Bağcılar'da 6 katli bir binanın çatısı alev alev yanıyor. Olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi.


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