Bağcılar'da alevlerin arasında can pazarı: Çatıdaki işçi vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu

Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KENDİNİ AŞAĞI ATTI

Çatıdaki yangında bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Çatıdaki kişi kendini aşağı sarkıttı, bir süre sonra da kendini yere bıraktı. Şahıs, vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine düştü.

Panikle aşağı atlayarak yaralanan vatandaşa sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

DHA





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İlk müdahalesinin ardından yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.





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DHA

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangından kurtarılan bir başka vatandaşa ise sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı.

DHA

Mahallede büyük paniğe neden olan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın itfaiyenin uğraşları sonucu kontrol altına alındı.





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