Gündem Bağcılarda ortalık savaş alanına döndü Çocukların kavgasına büyükler de karıştı
İSTANBUL

Bağcılar'da ortalık savaş alanına döndü: Çocukların kavgasına büyükler de karıştı

İstanbul Bağcılar'da çocukların arasında başlayan kavgaya büyükler karıştı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgayı polis ve bekçiler ayırmakta zorlandı, iki kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Bağcılarda çocukların kavgasına büyükler karıştı, ortalık savaş alanına döndü
Adem B.'nin arkadaşları ve yakınlarına durumu haber vermesi üzerine iki grup cadde ortasında birbirine girdi.

Bağcılar'daki olay, geçen pazar 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, çocuklar arasında çıkan kavga sonrası siteden çıkan bir grup, kavgaya karışan çocuklardan birini dövdü. İsminin Adem B. olduğu öğrenilen kişi de site önüne giderek kardeşinin neden dövüldüğünü sordu. Bunun üzerine ellerinde sopa ve bıçaklarla dışarı çıkan grup, Adem B.'ye saldırmaya başladı.

DHA

Adem B.'nin arkadaşları ve yakınlarına durumu haber vermesi üzerine iki grup cadde ortasında birbirine girdi.

DHA

Kavganın büyümesiyle ihbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve bekçilerin araya girmeye çalıştığı arbedede iki grup bir süre daha kavgaya devam etti. Daha sonra tarafların sakinleşmesi üzerine kavga sona erdi. Olayda yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavileri yapılan yaralılar taburcu edildi.

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