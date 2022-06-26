Gündem Bağcılarda dairede yapılan ilaçlama 16 kişiyi hastanelik etti
İSTANBUL

Bağcılar'da dairede yapılan ilaçlama 16 kişiyi hastanelik etti

Bağcılar’da 6 katlı binanın beşinci katında yapılan ilaçlama nedeniyle 16 kişi hastanelik oldu. Olayın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri binada incelemelerde bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bağcılarda dairede yapılan ilaçlama 16 kişiyi hastanelik etti
AFAD ve itfaiye ekipleri binada incelemelerde bulundu.

Olay, Yenigün Mahallesi 589'uncu Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binada akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, beşinci katta oturan daire sakinleri, evde ilaçlama yaptırdı. Bir süre sonra yapılan ilaçlama nedeniyle binada oturanlarda zehirlenme belirtileri oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

2’Sİ ÇOCUK 16 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Olay yerinde yapılan çalışmalarda, ilaçlardan etkilendikleri belirlenen 2’si çocuk 16 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ve AFAD ekipleri binada incelemelerde bulundu.

Bahçe ilaçlanırken zehirlenen kadın öldü
GÜNDEM
Bahçe ilaçlanırken zehirlenen kadın öldü

İçme suyu şebekesine zirai ilaç karıştı: Çeşmeler sarı aktı iki kişi zehirlendi
FOTOĞRAF 12
Title
Alpu ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde, dün saat 09.30 sıralarında, çeşmelerden sular sarı akmaya başladı.
Title
Alpu Belediyesi, gelen ihbarlar üzerine su dağıtımını keserken, yapılan ilk incelemede, şebekeye zirai ilaç karıştığı tespit edildi.
Title
Belediye ve cami hoparlörlerinden çeşme sularına ilaç karıştığı ve kullanılmaması gerektiği yönünde anonslar yapıldı.
Title
1500 nüfuslu mahallede yaşayanların su ihtiyacı ise tankerlerle sağlanmaya başlandı.
Title
Sudan zehirlendiği belirlenen 1'i çocuk 2 kişi de hastanede tedavi edildi.
Title
Alpu Belediye Başkanı Güler, şebekeye kaçak olarak bağlanan evden ilaçlama tankerine su çekilirken, içme suyu hattına zirai ilaç karıştığını tespit ettiklerini belirtip, \"İlçemiz tarım bölgesi. Tarımsal faaliyetlerimizin yoğun olduğu yerleşkeyiz. Yapılan tespitler de bu doğrultuda. Vatandaşımız ilaçlama tankerine su alırken, ilçemizdeki kanalizasyon çalışması esnasında içme suyu borusunun patlaması sonucu vakum oluşmuş. Tankerde bulunan tarım ilacının da içme suyuna karıştığı yönünde tespitimiz var. Bunların araştırma çalışmalarına ESKİ ekipleri ve buradaki ilgili kurumlarımız tarafından devam ediliyor. En önemlisi, burada telafisiz kaza ile karşı karşıya kalmadık. İnsan sağlığına zarar verecek durumlarla karşı karşıya kalmadık\" dedi.
Title
Yunus Emre Mahallesi'ndeki su borularını değiştirme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Güler, “Su hatlarımız yaklaşık 40 yıllık hatlardı. Bu vesileyle o kimyasalın kalıntısının kalmaması için mahallemizin bütün içme suyu hatlarını da insanlarımızı daha fazla mağdur etmeden 4-5 gün gibi sürede yenileyeceğiz. Vatandaşımızın şu anda mağduriyeti söz konusu değil. Yaklaşık 7 aracımızla vatandaşın su ihtiyacını gideriyoruz, 1 aracımızla içme suyu hizmeti veriyoruz” diye konuştu.
Title
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) de su hattına kaçak bağlantı yapılması sonucu zirai ilacın şebekeye karıştığının tespit edildiğini açıkladı. ESKİ'den yapılan açıklamada, su borularının değiştirildiği belirtilerek, “Yunus Emre Mahallesi'nde hatta kaçak bağlantı yaptığını tahmin ettiğimiz, tarımsal faaliyetle uğraşan bir vatandaşın ilaçlama tankında zirai ilaç hazırlama esnasında tankta bulunan zirai ilacı ters vakum etkisi ile şebeke hattına kaçırması nedeniyle şebeke hattımızda insan sağlığına zararlı durum meydana gelmiştir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ekiplerimiz duruma derhal müdahale ederek gerekli önlemleri kısa sürede almıştır. Bölgedeki içme ve kullanma suyu hatlarını yenileme kararı almıştır. Hatta kaçırılan zirai ilacın bilimsel olarak boru yüzeyinden temizlenmesi mümkün olmaması nedeniyle, yeni hat yapım çalışması en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacaktır” denildi.
Title
İçme suyu hattına karışan zirai ilaç nedeniyle Alpu Kaymakamlığı'nın yanı sıra Alpu Belediye Başkanlığı ve Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı. İlaçlı olduğu tespit edilen suyun şebekeden tahliyesi sağlandı. Son yapılan testlerde de suyun temiz olduğu belirlendi.
Title
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de içme suyu hattına 10 evden kaçak bağlantı yapıldığını belirlerken, zirai ilacın hangi evden karıştığının tespit edilmesine ilişkin incelemesini sürdürüyor.
Title
Title
İçme suyu şebekesine zirai ilaç karıştı: Çeşmeler sarı aktı iki kişi zehirlendi
Eskişehir'in Alpu ilçesinde, şebekeye kaçak olarak bağlanan evden ilaçlama tankerine su çekilirken, içme suyu hattına zirai ilaç karıştı. İlçenin 1500 nüfuslu Yunus Emre Mahallesi'nde çeşmelerden içme suyu bir süre sarı aktı. Sudan zehirlendiği belirlenen 1'i çocuk 2 kişi de hastanede tedavi gördü. Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güler, "Vatandaşımız ilaçlama tankerine su alırken, ilçemizdeki kanalizasyon çalışması sırasında içme suyu borusunun patlaması sonucu vakum oluşmuş. Tankerde bulunan tarım ilacının da içme suyuna karıştığı yönünde tespitimiz var” dedi.


Sosyal medyayazısı dikkat çekti

Sosyal medya
yazısı dikkat çekti

​16 yaşındaki Anıl'ın kahreden sonu.
Yol ulaşıma kapandı

Yol ulaşıma kapandı

​Kaya parçaları koptu, toprak birikintileri sürüklendi.
Kısa sürede bitecek

​İstanbul'da kurulan pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı.

​Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret edince dayak yemişlerdi.

​Ümit Özdağ'ın korumaları vatandaşı darp etti.

​Balayı dönüşü kazada ölen çift yan yana toprağa verildi.

Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif.

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

​Çok kuvvetli yağış geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.