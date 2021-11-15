Bağcılar'da doğal gaz borusunu keserek patlamaya neden olan zanlı tutuklandı

Bağcılar Barbaros Mahallesinde yaşamını sürdüren 31 yaşındaki Murat Ç. isimli kişinin ikamet ettiği dairenin doğal gaz borusunu kestiği iddia edildi.

Boruyu kestikten sonra olay yerinden ayrıldığı belirtilen zanlı, büyük bir patlamaya neden oldu. Binada meydana gelen patlamada daire kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Patlama sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından ‘yakarak yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"AKRABALARIMLA ARAMDA HUSUMET VAR İFİTRA ATIYORLAR"

İfadesinde kendisine iftira atıldığını söyleyen Murat Ç.’nin, "Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Babam yeni eşi ile 1. katta oturmaktadır. Ben annemle yaşıyorum ancak ablam doğum yaptığı için annem onun yanına gitti. Akrabalarım evimin anahtarını yaptırmışlar, benim rızam dışında evime giriyorlardı. Benim telefonuma yükledikleri program ile nerede olduğumu, ne yaptığımı öğrenmişler. Babam dahil hepsinin üst katta olduğunu öğrendim. Akrabalarım ile aramda bir husumet olduğu için kendileri bana iftira atmaktadır. Bu olayı da kesinlikle kendilerinin yaptıklarını ve benim üzerime attıklarını düşünüyorum. Bu binada daha fazla kalamayacağım için çantamı alıp çıktım. Bina girişinde beklediğim esnada nereye gideyim diye düşünürken patlama sesi geldi. Ben korktuğum için oradan uzaklaştım. Öğrendiğim kadarıyla doğal gaz borusunu kesip ateşe vermişler. Ailem ve akrabalarım hep birlikte hareket etmişler. Ben kesinlikle doğal gaz borusunu kesip ateşe vermedim" dediği öğrenildi.

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