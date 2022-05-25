Gündem Bağcılarda dördüncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
İSTANBUL

Bağcılar’da dördüncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bağcılar'da, dört katlı binanın son katındaki evlerinin penceresinden düşen Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Bağcılar’da dördüncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
​Bağcılar’da dördüncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2227 Sokak'ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan apartmanın dördüncü katında yaşayan yaşlı kadın henüz bilinmeyen bir şekilde balkondan düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının düştüğü yerde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri ve savcı yaşlı kadının düştüğü yerde ve evinde incelemelerde bulundu.

Kadının cesedi cenaze aracıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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