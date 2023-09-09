|
Gündem

Bağcılar'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheli vuruldu

Çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan şüphelinin 43'ü kapkaç ve hırsızlık olmak üzere 56 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi

16:46 . 9/09/2023 Saturday
AA
Bağcılar

Bağcılar

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Ordu Caddesi'nde saat 02.55 sıralarında plakasız bir motosiklette gördükleri kasksız, yüzleri kapüşonla kapalı iki kişiyi durdurmak istedi.

Polis ekiplerini fark eden şüpheliler, "dur" ihtarına uymadı.

Bunun üzerine yaşanan kovalamacada önlerini kesen polis ekiplerinin aracına çarpan motosikletten yola savrulan 2 şüpheli, yaya olarak kaçmaya devam etti.

Mahmutbey Mezarlığı istikametine kaçan şüphelilerden N.Ç'nin elini arkasına atması nedeniyle üzerinde silah olabileceğinden şüphelenen polis de silahına davrandı.

Polisin bacağından silahla yaraladığı N.Ç. yakalandı. Motosikletten düştüğü sırada yaralandığı belirtilen F.H ile N.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavileri süren ve hayati tehlikeleri bulunmayan şüphelilerden N,Ç'nin 43'ü kapkaç ve hırsızlık olmak üzere 56 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Benzer suçlardan poliste kaydı bulunan F.H'nin de ele geçirilen motosikleti Bağcılar'dan çaldığı tespit edildi.

#Bağcılar
#Hırsızlık
#polis kovalamacası
27 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı