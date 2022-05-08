Gündem Bağcılarda filografi sergisi Esmaül Hüsnayı 50 bin çivi ile nakşetti
İSTANBUL

Bağcılar'da filografi sergisi: Esmaül Hüsna’yı 50 bin çivi ile nakşetti

Yok olmaya yüz tutan filografi sanatı Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde hayat bulmaya devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bağcılarda filografi sergisi: Esmaül Hüsna’yı 50 bin çivi ile nakşetti
Serginin açılışını yeni Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir yaptı.

Yok olmaya yüz tutan filografi sanatı Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde hayat bulmaya devam ediyor. Üniversite öğrencisinden ev hanımına kadar farklı kesimlerden kadının bir arada olduğu kurs öğrencileri, aldıkları eğitimin ardından yaptıkları eserleriyle bir sergi oluşturdu. Serginin açılışını yeni Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir yaptı.

Ebru Işık
Ebru Işık

Zor olmasına rağmen bu sanata gönül veren kadınları tebrik eden Özdemir, “Filografi sabır, özen ve titizlik isteyen yorucu bir sanat. Azminizden dolayı sizleri yürekten kutluyorum. Herkesin sizleri örnek alması gerekir” dedi. Özdemir daha sonra sergiyi gezip tabloları yakından inceledi ve eser sahibi Ebru Işık’tan bilgi aldı.

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