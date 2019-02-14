Gündem Bağcılarda görenleri şaşkına çeviren binayla ilgili açıklama
İSTANBUL

İstanbul Bağcılar'da görenleri şaşkına çeviren binayla ilgili açıklama

Bağcılar'da görenleri şaşkına çeviren binayla ilgili açıklama

İstanbul Bağcılar'da üst üste konmuş iki evi andıran binayla ilgili Belediyeden açıklama yapıldı. Açıklamada, apartmanda oturan vatandaşların yaptığı başvuru doğrultusunda, binanın yanında bulunan hükümet konağı inşaatının hafriyat çalışması öncesinde söz konusu alanın İstanbul Valiliği tarafından kontrol edildiği ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Bağcılar'a 9 katlı binanın görüntüsü şaşkına çeviriyor.
Bağcılar'a 9 katlı binanın görüntüsü şaşkına çeviriyor.

Bağcılar Belediyesi ilçede üst üste konmuş iki evi andıran binayla ilgili açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, dikkat çeken dış cephesi konu edilerek, basında haber olan Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi Birlik Caddesi 17 numarada bulunan binaya ilişkin şu bilgilere yer verildi:
  • "İki bodrum, zemin, asma kat ve normal 5 kattan oluşan ruhsatlı bina, 1995 yılında yapılmıştır. 300 metrekare üzerine kurulu olan binada biri işyeri olmak üzere 12 daire bulunuyor. Ön ve arka kot farkından dolayı binanın dış cephesi dikkat çekici ve farklı bir görünüme sahip."

Olumsuz duruma rastlanmadı

Açıklamada, apartmanda oturan vatandaşların yaptığı başvuru doğrultusunda, binanın yanında bulunan hükümet konağı inşaatının hafriyat çalışması öncesinde söz konusu alanın İstanbul Valiliği tarafından kontrol edildiği ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı kaydedildi.

Bağcılar'da görenleri şaşkına çeviren bina
GÜNDEM
Bağcılar'da görenleri şaşkına çeviren bina

Bağcılar'da görenleri şaşkına çeviren bina
FOTOĞRAF 10
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İstanbul Bağcılar'da 9 katlı bir binayı görenleri şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
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Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibi.
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Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyor. Dış cephesi tamamlanmamış olan zemin kat ve 1. kat, tekstil atölyesi olarak kullanılıyor.
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Diğer katlarda ise daireler yer alıyor.
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Toplam 14 dairenin bulunduğu binanın sakinleri, apartmanın yan tarafında ve arkasında bulunan hükümet konağı inşaatı nedeniyle dış cephe çalışmalarına başlayamadıklarını belirtti.
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Daire sakinleri binanın görünümünden rahatsız olduklarını ifade ettiler.
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Bağcılar'da görenleri şaşkına çeviren bina
İstanbul Bağcılar'da 9 katlı bir binayı görenleri şaşkınlıklarını gizleyemiyor.



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