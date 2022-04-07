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Gündem Bağcılarda hafriyat kamyonunun çarpıp sürüklediği otomobil sürücüsü ölümden döndü
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Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarpıp sürüklediği otomobil sürücüsü ölümden döndü

İstanbul Bağcılar, TEM Bağlantı Yolunda, hafriyat kamyonu çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü, "Allah bizi çoluk çocuğumuza bağışladı" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bağcılarda hafriyat kamyonunun çarpıp sürüklediği otomobil sürücüsü ölümden döndü
Otomobili önüne katan ve metrelerce sürükleyen kamyon şoförü güçlükle durabildi.

Bağcılar, TEM Bağlantı Yolu, Mahmutbey istikametinde saat 11.25'te Özer Yılmaz'ın kullandığı 34 YM 1113 plakalı otomobile toprak yüklü 34 ZD 35 52 hafriyat kamyonu çarptı.

DHA

Otomobili önüne katan ve metrelerce sürükleyen kamyon şoförü güçlükle durabildi. Otomobil sürücüsünü trafikteki diğer sürücüler araçtan çıkardı. Kaza nedeniyle yolda bir süre yoğunluk yaşandı.

DHA

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Özer Yılmaz, "Orta şeritten gidiyordum. Sol taraftan geldi, göbekten girdi. Beni yan çevirip, bariyere kadar getirdi. Allah'tan takla atmadım. Bacağımı vurdum, dizimde ufak bir yara var. O kadar önemli değil. Şükürler olsun. Allah bizi çoluk çocuğumuza bağışladı" dedi.

DHA

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