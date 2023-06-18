Bağcılar'da kapısı açık seyreden minibüsten aşağı düştüler: 3 yaralı

Olayın yaşandığı yerde yaralılara ilk müdahaleyi yapan esnaf Ferhat Elbedi, “Minibüs sabah buradan geçerken kapıyı açık bırakmış. Virajı dönerken 3 kadın açık kapıdan düştü. Çok sert düştüler yere. Ambulans çağırdık zaten ambulans geldi polis geldi. Minibüsü bağladılar, şoförü de götürdüler. Kapı kapanmayacak şekilde yolcu alıyorlar. Yüz yolcu alıyor, bir de kapıyı açık bırakıyorlar. Olay bundan ibaret. Bunlar her gün yaşanan şeyler. Sadece bir sefere mahsus değildir bu. İstanbul'da her zaman yaşanıyor bu olay. Denetim yok. Kaza olduktan sonra 2-3 gün denetim oluyor daha sonra bitiyor. " diye konuştu