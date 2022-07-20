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İSTANBUL

Bağcılar'da Kayısı Festivali düzenlendi

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Geleneksel Kayısı Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, kendileri için düzenlenen aktivitelerle doyasıya eğlenirken vatandaşlar da dalından topladığı kayısılardan yedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bağcılarda Kayısı Festivali düzenlendi
11. Geleneksel Kayısı Festivali

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Kayısı Festivali’nin bu yıl 11’incisi düzenlendi. Güneşli Mahallesi’ndeki Kayısı Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Yardımcısı İsmet Öztürk ve ilçe sakinleri katıldı.

Güzel bir gün geçiriyoruz

Komşularla birlikte güzel bir gün geçirdiklerini söyleyen Başkan Özdemir, “Bağcılarımızda 8 nostalji bahçemiz hizmet veriyor. Anadolu’nun bir mozaiği konumundaki ilçemizde bugün komşularımızla birlikte kayısı hasadı yapıyoruz. Hep beraber sohbet ediyoruz hem de dalından kayısı yiyoruz” dedi. Özdemir daha sonra dalından topladığı kayısıdan vatandaşlara da ikram etti.

Ağızda kaşıkla kayısı taşıdılar

Ağaçların altında anne babalar piknik yaparken çocuklar da akranlarıyla birlikte belediyenin kendileri için düzenlediği yüz boyama ve animasyon etkinliklerinde doyasıya eğlendi. Programda “En hızlı kayısı yeme” ve “Ağızda kaşıkla kayısı taşıma” kategorilerinde yarışmalar düzenlendi. Heyecanla geçen yarışmalarda başarılı olanlara hediyeler verildi.

Kayısı bahçesinde 88 kayısı ağacı var

Güneşli Mahallesi’nde 3 bin 230 metrekarelik alana sahip Kayısı Bahçesi’nde 88 tane kayısı ağacı bulunuyor. Ayrıca bahçe içinde Malatya Konağı da yer alıyor.

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