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İSTANBUL

Bağcılar'da polis merkezinden kaçmaya çalışan zanlı vurularak yakalandı

Bağcılar Kaymakamlığı, Güneşli Polis Merkezi'nde polisin silahını alarak rastgele ateş edip binadan kaçma teşebbüsünde bulunan bir şüphelinin görevli memurların müdahalesiyle yaralı olarak yakalandığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Bağcılarda polis merkezinden kaçmaya çalışan zanlı vurularak yakalandı
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Güneşli Polis Merkezi Amirliğinde saat 03.00 sıralarında bıçakla yaralama olayının faili olarak gözaltına alınan S.A'nın görevli memurun silahını alarak rastgele ateş edip binadan kaçma teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin açtığı ateş sonucu o esnada başka bir olay nedeniyle muhafaza altında işlemleri yapılan A.I'nın yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Uyuşturucu ve gasp olaylarından 4 adet suç kaydı bulunan, yapılan uyarıları dikkate almayarak eylemine devam eden S.A, görevlilerimizce ateş açılarak etkisiz hale getirilmiştir. Olayda yaralanan muhafaza altındaki A.I. ve şüpheli S.A. hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen 'kasten yaralama, görevli memura mukavemet' suçlarıyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." denildi.

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