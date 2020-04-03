Gündem Bağcılarda sıradışı kaza Araçtan fırlayarak köprüden aşağı düştüler
İSTANBUL

Bağcılar'da sıradışı kaza: Araçtan fırlayarak köprüden aşağı düştüler

Bağcılar’da bir köprünün üzerinde ilerleyen panelvan araç, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yan yattı. İçindekiler ise çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak köprüden aşağıya düşüp yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Bağcılar'da kaza yapan araç devrildi.
Bağcılar'da kaza yapan araç devrildi.

İstanbul'da akşam saatlerinde Bağcılar İstoç Ticaret Merkezi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 FL 0084 plakalı panelvan araç, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yan yattı. Çarpmanın etkisiyle aracın içinde savrulan 4 kişi, araçtan fırlayarak köprüden bir alt yola düşüp yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde dubalarla ve şerit çekerek önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İHA
Bağcılar'da kaza yapan araç devrildi.

İHA
Bağcılar'da kaza yapan araç devrildi.

İHA
Bağcılar'da kaza yapan araç devrildi.

İHA
Bağcılar'da kaza yapan araç devrildi.
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