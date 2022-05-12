Gündem Bağcılardaki asker eğlencesinde ortalık karıştı
İSTANBUL

Bağcılar’daki asker eğlencesinde ortalık karıştı

Bağcılar’da, alkollü olduğu iddia edilen sürücünün asker uğurlaması için toplanan kalabalığın üzerine aracını sürmesiyle ortalık karıştı. Kalabalıktakiler, yakaladıkları sürücüyü döverken aracına hasar verdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bağcılar’daki asker eğlencesinde ortalık karıştı
Bağcılar’daki asker eğlencesinde ortalık karıştı

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlaması için bir araya gelen kalabalığın içinden bir sürücü hafif ticari aracıyla hızla geçti.


Kendisini uyaranlarla durup tartışan sürücü, ardından olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar gelen sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürmeye çalıştı.
Ortalık bir anda karışınca sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken 2 araca çarpıp durdu. Aracın peşinden giden kalabalıktakiler, alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü öldüresiye döverken kullandığı hafif ticari aracı taşlayıp teklemedi.

HEMŞİRE HEM YARDIM ETTİ HEM AYIRMAYA ÇALIŞTI

O an kargaşanın olduğu yerde bulunan bir hemşire yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kargaşaya neden olan sürücü polis ekiplerinin kontrolünde ambulansla hastaneye götürüldü. Kalabalığın hasar verdiği araç da çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da tünel kapatıp asker eğlencesi düzenleyen magandalar cezasız kalmadı
GÜNDEM
İstanbul'da tünel kapatıp asker eğlencesi düzenleyen magandalar cezasız kalmadı

Asker eğlencesi meydan savaşına döndü: Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu
GÜNDEM
Asker eğlencesi meydan savaşına döndü: Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu
Tarla sürerken tesadüfen buldu

Tarla sürerken tesadüfen buldu

Fasulye ekerken öyle bir şeyle karşılaştı ki.
En çok satanlar belli oldu

En çok satanlar belli oldu

​Merakla bekleniyordu: Marka marka liste açıklandı.
Teröre geçit yok!

​MSB: Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz.

Hem doğaya hem de insana zararlı.

Hıdırellez dilekleri dalgıçlar tarafından görüntülendi.

​Benzinli ve dizel otomobiller yasaklanıyor.

​Ekonomiye yılda 1,9 milyar katkı sağlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.