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KAYSERİ

Bağlantı yolu ile kent trafiği rahatlayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes Bulvarı ile Şehit Komandolar Caddesi arasında devam eden 30 metre genişliğindeki bulvarda yürütülen çalışmaları denetledi. Büyükkılıç, yolun tamamlanmasıyla şehir trafiğini rahatlayacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bağlantı yolu ile kent trafiği rahatlayacak
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yolun tamamlanmasıyla şehir trafiğini rahatlatıcı önemli bir arter kazandırılacağını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Bulvarı ile Şehit Komandolar Caddesi arasında devam eden ve Talas Atatürk Bulvarı’na bağlantı yapılacak olması nedeniyle özel önem taşıyan 30 metre genişliğindeki bulvarda yürütülen çalışmaları denetledi. Büyükkılıç, yolun tamamlanmasıyla şehir trafiğini rahatlatıcı önemli bir arter kazandırılacağını söyledi.

  • Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi’nde devam eden çalışmalar hakkında Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal’dan bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, yolun hayati bir önem taşıdığını belirterek, hem mesafe açısından hem de imarlı bir yolun ortaya çıkması açısından yaklaşık 5 kilometrelik çok önemli bir yolun hayata geçeceğini ifade etti.

PLANA UYGUN DEVAM EDİYOR

Başkan Büyükkılıç, “Erciyes Bulvarı ve Şehit Komandolar Caddesi arasında imar planında 30 metre genişliğinde ve 4 kilometre uzunluğundaki yolun yapım çalışmaları imar planına uygun olarak devam etmektedir. Güzergâh üzerindeki mülkiyetlerin İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yola terki gerçekleştirilmiştir. Yol güzergâhında kalan yapı ve benzeri imalatların yıkımı büyük ölçüde tamamlanarak yol platformu oluşturulmuştur” diye konuştu. Büyükkılıç, yolun 2021 yılı sonu itibarıyla tamamlanması planlandığını, yolun tamamlanmasıyla şehir trafiğini rahatlatıcı önemli bir arter kazandırılacağını sözlerine ekledi.

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