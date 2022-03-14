Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin ​Beyoğlu’ndan vatandaşlara pazar sürprizi

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Pazar gününü vatandaş buluşmalarına ayırarak kentin kalabalık yerleşim yerlerinden olan 5 Nisan Mahallesi’nde mahalle ve ev ziyaretlerinde bulundu.

5 Nisan Mahallesi’nde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Beyoğlu, ”En mutlu ve huzurlu vakitlerimiz vatandaşımızın ayağına gidip dertleştiğimiz vakitler oluyor. “ dedi.

Sokak sakinleriyle selamlaşarak kendisine iletilen sorun ve talepleri için bir süre sohbet eden Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek her koşulda milletin emrinde olmayı prensip haline getirdiklerini söyledi.

“Bu Halka Ne Kadar Hizmet Edersek Az Gelir“

Vatandaşların genel olarak belediyenin hizmetlerinden memnun olduğunu aktaran Beyoğlu,”Bizim amacımız hizmet kalitesini artırmak, pratik çözüm üretmeye yönelik bir anlayış ortaya koyarak halkımızın memnuniyetini daha da artırmaktır. Bu Pazar gününü de halkımızla beraber geçirelim, onların emirlerini ve beklentilerini dinleyelim dedik. Bu kadim şehire ve bu kadirşinas halka ne kadar hizmet edersek az gelir. Benim en mutlu olduğum, huzuru bulduğum anlar halkla buluştuğum bu değerli vakitlerdir.” Diye konuştu.