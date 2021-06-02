O eski halinden eser kalmadı: Bağlar'da harabeye dönen yollar modernize edildi

Bağlar Belediyesi, uzun yıllar hizmet alamamaktan yakınan ve yenilenmeyen yollardan dolayı ulaşımda sıkıntı yaşayan bir mahalleyi daha hizmetle buluşturarak tepki çeken olumsuz görüntülerden arındırıyor.

İlçenin nüfus bakımından en eski ve kalabalık yerleşim yerleri arasında yer alan Mevlana Halit Mahallesi’nde Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğünce başlatılan altyapı yenileme ve modernize çalışmalarında hizmet eli bir sokağa daha dokundu.

İHA

E Tipi Cezaevi ile Direkhane arasında bulunan ve iki caddeyi birbirine bağlayan 476. sokağın hafızalara kazınan harabe görüntüsü ortadan kaldırıldı. Önce bozuk olan yolu yenileyen ekipler, ardında da belediyenin kendi üretimi olan Karacadağ bazalt taşından meydana getirilen sıcak asfaltla bin 200 ton asfaltlama yaparak sokağı güzelleştirdi.

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İHA





Mahallelilerden teşekkür

AK Parti Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, pandemi ve hava sıcaklığına rağmen fedakarca çalışan ekiplere teşekkür etti.

Çevredeki vatandaşlarla görüşerek hizmet çalışmaları hakkında bilgi veren Beyoğlu, “İlk kez böyle bir hizmet görüyoruz. Burası özellikle kış döneminde bizim içim çile haline geliyordu. Siz buna son verdiniz” diyen mahalle sakinlerinin teşekkür mesajlarıyla karşılandı.