Bağlar Belediyesi, ilçenin oksijen depolarını canlı tutuyor

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,” Bağlar’ımızın yeşil alan hacmini ciddi şekilde artırdık. Bunları korumak ve geliştirmek için de titiz çalışmalar yürütüyoruz.” Şeklinde konuştu.

Bağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani ot temizliği ve ot biçme çalışmalarını ilçenin her bölgesinde gerçekleştirerek park ve yeşil alanları temiz ve canlı tutmaya çalışıyor.

Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerde gerçekleştirilen yabani ot temizliğiyle çiçeklerin ve ağaçların canlı kalmasına özen gösterilirken, vatandaşların kullandığı ortak yaşam alanları estetik görüntüye kavuşturuluyor.

Çevre dostu makinelerle çim biçme çalışmalarını da gerçekleştirerek park ve yaşam alanlarını koruyan ekipler,gelişi güzel olarak yere atılan çöpler ve cisimler konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

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“HEP BERABER NEFES ALANLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM”

Park ,bahçe ve çocuk oyun alanlarına yönelik bakım ve temizlik çalışmalarını değerlendiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, son üç yılda ilçenin yeşil alan hacmini ciddi şekilde artırdıklarını dile getirerek bu alanları korumak için özen gösterdiklerini söyledi. Vatandaşlardan, ilçenin nefes alanlarına sahip çıkmalarını isteyen Beyoğlu,”Daha yaşanılabilir bir Bağlar’ı gelecek nesillere bırakmak için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Son üç yılda çok amaçlı 7 önemli park projesini hayata geçirerek vatandaşlarımızın zaman geçirebileceği, nefes alabileceği oksijen depolarını kazandırdık. Bunların bakım ve temizliği için de titiz çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, kendi huzurları için inşa edilen bu alanlara sahip çıkmalarıdır.” İfadelerine yer verdi.