Bağlar Belediyesi’nden Sosyal Belediyecilikte örnek uygulama

Beyoğlu,”Son üç yılda bu şekilde vatandaşlarımıza 25 milyon TL değerinde ayni ve nakdi destek sağlayıp 60 bin kişiye de giysi katkısı gerçekleştirdik” ifadelerini kullanarak yapılan çalışmanın önemine dikkat çekti.

SİGARA VE ALKOL ÜRÜNLERİ HARİÇ HER ŞEY DAHİL

Diyarbakır’ın, 400 binden fazla nüfusu ile 36 il’den büyük olan Bağlar ilçesinde tüm belediyelere örnek olacak bir uygulama ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek eli uzatılıyor. Bir çok belediye tarafından uygulanan koli ve paket şeklindeki yardımları kaldıran Bağlar Belediyesi, bunun yerine vatandaşlara alışveriş çekleri veriyor. Vatandaşlar, alkol ve sigara gibi zararlı ürünleri içermeyen kartlarla gıda marketlerinde ihtiyaç duydukları ürünleri alabiliyor.

Bu yöntemle vatandaşların rencide olmasını önledikleri gibi aradaki bürokratik engelleri de kaldırdıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlara kendi cep telefonunu verdiğini, aynı zamanda oluşturdukları ekiplerle de ihtiyaç sahiplerinin tespit edildiğini söyledi.

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“VATANDAŞ DA BİZ DE UYGULAMADAN MEMNUNUZ”

Beyoğlu,”Koli ve paket olayı vatandaşı rencide ediyordu. Bu yüzden bunu kaldırarak anlaşma yaptığımız marketler üzerinden alışveriş çekleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Vatandaşımız, sigara ve alkol hariç istediği tüm alışverişi bu kartlarla gönül rahatlığıyla yapabiliyor. Telefonum 24 saat tüm vatandaşlarımıza açık. Yine belediyemizin ilgili birimleri aracılığıyla gelen talepleri zaman kaybetmeden imkanlar dahilinde karşılıyoruz.” Diye konuştu.

Vatandaşların uygulamadan çok memnun olduğunun altını çizen Beyoğlu, 2019 yılından bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlara 25 milyon TL değerinde ayni ve nakdi destek sağlayarak 60 bin kişiye de giysi desteğinde bulunduklarını kaydetti.

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30 ÇOCUĞA DAHA GİYSİ DESTEĞİ

Bağlar Belediyesi, kendisine ait olan giyim mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine giysi desteğinde bulunmaya devam ediyor. Başkan Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ve AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir’in katılımıyla ihtiyaç sahibi 30 çocuğun daha kışlık giysi ve ayakkabı ihtiyacı karşılandı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Beyoğlu,”Buraya gelen kimseyi geri çevirmeyin. Bilhassa çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayarak tepeden tırnağa kadar giydirin” şeklinde belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi.