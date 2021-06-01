Gündem Bağlarda normalleşmeyle birlikte nikah yoğunluğu başladı
YEREL GÜNDEM

Bağlar’da normalleşmeyle birlikte nikah yoğunluğu başladı

Kabine toplantısında alınan normalleşme kararlarıyla birlikte birçok alanda olduğu gibi nikah işlemlerinde de yoğunluk başladı. Bağlar Belediyesi, normalleşme sürecinin ilk gününde 6 çiftin nikahını kıydı. Ağustos ayına kadar yapılan başvuru sayısı ise şimdiden 400’e yaklaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bağlar’da normalleşmeyle birlikte nikah yoğunluğu başladı
Normalleşme kararlarının alındığı ilk gününde 6 çift nikah masasına oturdu

Salgın riski göz önünde bulundurularak alınan önlemler ve hazırlanan salonun steril görüntüsü nikah için gelen çiftleri ve yakınları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Nikah İşlemleri İçin Özel Salon Hazırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme kararlarından sonra gözlerin çevrildiği alanlar arasında düğün ve evlilik işlemleri oldu. Diyarbakır’ın nüfus bakımından en kalabalık iki ilçesinden biri olan Bağlar’da nikah işlemleri yeniden önlemler gözetiminde salonda yapılmaya başlandı. Normalleşmenin ilk gününde 6 çiftin nikahı kıyıldı. Yeni dönemin ilk nikahı olan Cahit Körtepe ve Gurbet Doğanay çiftinin nikahı Bağlar Belediyesi Evlendirme Müdürü Handan Eker Taşkent tarafından kıyılarak yakınlarının şahitliğinde evlendirme cüzdanları teslim edildi.

Sunulan Hizmetler Vatandaşları Memnun Etti

Salgın riskini göz önünde bulunduran Bağlar Belediyesi,nikah işlemleri için hazırladığı salona sadece çiftlerin ve şahitlerin girişine izin verirken, maske,hijyen ve sosyal mesafe gibi kurallar uygulandı. Nikah sırasında hazır bulunan çiftlere ve yakınlarına maske hediye edip her bir işlem için salonu dezenfekte eden belediyenin bu hizmeti vatandaşlar tarafından memnuniyet yarattı. Alınan önlemler ve sağlanan kolaylık nedeniyle sorunsuz şekilde işlemlerinin hal edildiğini belirten vatandaşlar,sunulan hizmetlerden dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.

Yoğun Talep Ve Başvuru Yaşanıyor

Bağlar Belediyesi, pandeminin başladığı Mart 2020 tarihinden bu yana bin 925 çiftin nikah işlemini tamamladı. Normalleşmenin başlamasıyla beraber açık alan ve salonda yapılacak nikahlar için yoğun bir başvuru yaşanırken, Ağustos ayına kadar şimdiden başvuran çift sayısının 400’e yaklaştığı kaydedildi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla her türlü önlemi alarak vatandaşlara en güzel hizmeti sunmaya gayret ettiklerini anlatan Bağlar Belediyesi Evlendirme Müdürü Handan Eker Taşkent,”Yoğunluk var, talep çok fazla ama biz bundan şikayetçi değiliz. Önemli olan vatandaşımızın buradan memnun bir şekilde ayrılmasıdır. Başkanımızın bize olan talimatıyla bu güveni vatandaşa sağladığımız için mutluyuz” dedi.

Abone Ol Google News
Çift hanelibüyüme bekleniyor

Çift haneli
büyüme bekleniyor

​İkinci çeyreğe ilişkin beklentiler raporlara yansıdı.
İki bin 83 işçi alınacak

İki bin 83 işçi alınacak

​OGM hangi ile kaç personel alınacağını açıkladı.
Almanya-Fransa Bakanlar Kurulunun bildirgesi açıklandı: Türkiye ile iş birliğimizi genişletmeliyiz

MSB açıkladı: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

​Bakan Koca ilk kez tarih verdi

MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tek tek açıkladı.

​Salgın ve saldırılar Türkiye'yi durduramadı.
Bugün itibariyle başladı

Bugün itibariyle başladı

​İşte yasaklardan muaf olan kişi ve yerler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.