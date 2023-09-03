Bahar Feyzan kulis bilgisi diyerek CHP'deki krizi açıkladı: İzmir’in Belediye Başkan adayı Tunç Soyer olmayabilir

Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanı Seçimleri'nde alınan yenilgi sonrası CHP'de değişim rüzgarları başladı.

Parti içerisinden bu rüzgarı en çok arkasına alan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı çeken isimlerin başında ise İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.









Her fırsatta koltuğa geçmeye hazır olduğunu ve partide değişimin gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, daha sonra kararından dönerek Kılıçdaroğlu'na destek verip önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul'dan yeniden aday olacağını açıkladı.

CHP'li Belediye Başkanlarından peş peşe 'adaylık' çıkışı

İmamoğlu'nun bu kararının hemen ardından ise Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da Ankara'dan adaylığını açıkladı.

CHP'de peş peşe gelen bu adaylık açıklamalarına duyarsın kalmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de adaylığını ilan ederek bu kervana katıldı.

Ancak Soyer'in bu çıkışının CHP içerisinde rahatsızlığa neden olduğu ileri sürüldü.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Bahar Feyzan, Soyer'in açıklamasının yönetim tarafından çok erken bulunduğunu ve Genel Merkez'in İzmir adayının Tunç Soyer olmayacağını söyledi.

"En uygun açıklama Ekrem Beyin açıklaması"

Aktardıklarının 'kulis' bilgisi olduğunu ifade eden Bahar Feyzan'ın açıklamaları şu şekilde:

"İstanbul ve Ankara tüm süreçten ayrı tutuluyor CHP’de o yüzden CHP’nin ağırlığı var önemli. En uygun açıklama Ekrem Beyin açıklaması ama Mansur Beye de kimse kırgın değil. Fakat Tunç Soyer’in açıklaması çok erken bulunmuş. İzmir’in Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer olmayabilir."







