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Bahar yağışlarıyla Balıkesir'deki Çaygören Barajı'nın seviyesi yüzde 80'e yükseldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kış mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle seviyesi iyice azalan Çaygören Barajı'nda, bölgenin nisan ayından bu yana bol yağış almasından dolayı yüzde 80 doluluğa ulaşıldı.

16:47 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
Balıkesir'deki Çaygören Barajı

Balıkesir'deki Çaygören Barajı

Kışın ülke genelinde yaşanan ve batı illerinde daha çok hissedilen mevsimsel kuraklığın etkisiyle mart ayı başında 150 milyon metreküp kapasiteli Çaygören Barajı'nın seviyesi yüzde 10'lara kadar geriledi.


Sındırgı, Kepsut ve Bigadiç ilçeleri ile Balıkesir merkeze bağlı bazı kırsal mahallelerin ovalarındaki 150 bin dekar arazinin sulamasında, elektrik üretiminde kullanılan barajın seviyesi, nisandan itibaren bölgenin bol yağış alması dolayısıyla yüzde 80'e çıktı.


Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.


Suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurgulayan Yavaş,
"Çaygören Barajı, Sındırgı'ya, doğal şehrimize hayat veriyor. Simav Çayı geliyor, burada tarımda, sulamada, elektrik üretmede kullanılıyor. Ama bu yıl hakikaten çok zor anlar yaşadık. Biz yine de değişen iklim şartlarına bağlı olarak lütfen suyumuzu israf etmeyelim ve toprağımızı da kurutmayalım, toprağımızı çürütmeyelim."
dedi.



#Balıkesir
#Çaygören Barajı
#Sındırgı
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