Bahar yağışlarıyla Balıkesir'deki Çaygören Barajı'nın seviyesi yüzde 80'e yükseldi

"Çaygören Barajı, Sındırgı'ya, doğal şehrimize hayat veriyor. Simav Çayı geliyor, burada tarımda, sulamada, elektrik üretmede kullanılıyor. Ama bu yıl hakikaten çok zor anlar yaşadık. Biz yine de değişen iklim şartlarına bağlı olarak lütfen suyumuzu israf etmeyelim ve toprağımızı da kurutmayalım, toprağımızı çürütmeyelim."