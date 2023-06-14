Bahar yağışlarıyla Balıkesir'deki Çaygören Barajı'nın seviyesi yüzde 80'e yükseldi

Balıkesir'deki Çaygören Barajı
Kışın ülke genelinde yaşanan ve batı illerinde daha çok hissedilen mevsimsel kuraklığın etkisiyle mart ayı başında 150 milyon metreküp kapasiteli Çaygören Barajı'nın seviyesi yüzde 10'lara kadar geriledi.
Sındırgı, Kepsut ve Bigadiç ilçeleri ile Balıkesir merkeze bağlı bazı kırsal mahallelerin ovalarındaki 150 bin dekar arazinin sulamasında, elektrik üretiminde kullanılan barajın seviyesi, nisandan itibaren bölgenin bol yağış alması dolayısıyla yüzde 80'e çıktı.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.