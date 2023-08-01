Bahçe-Nurdağı Tüneli'nde sona doğru: 60 dakikalık yol 10 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Gaziantep’te Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa) Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'nde konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Deprem bölgesinden bir gün bile olsun ayrılmadık. Diğer projelerin takibi için gitsek de sürekli bölgeye geldik.

Ulaştırma Bakanlığı olarak deprem nedeniyle bölgedeki mevcut demiryollarındaki hasarların giderilmesi için çalışmaları ivedilikle hayata geçirdik. Deprem hasarlarının giderilmesi projesini 2023 yılı yatırım programına aldık. Yüzyılın en büyük felaketinde yüzyılın dayanışmasını sergiledik. Türkiye'nin önünü açan yatırımlar yaptıysak bundan sonra da hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

2003'ten bu yana demiryollarına çok büyük yatırımlar yaptık. YHT'ler yaptık, ana hatları modernize ettik, elektrikli ve sinyalli hale getirerek kapasitelerini artırdık, rekorlar kırdık. Yatırımlarımız ile önemli projelerin kilometre taşlarını döşedik.

9500 metrelik iki tüp tünelin inşaatına devam ediyoruz, bugün bizler için önemli proje. Bahçe-Nurdağı hızlı treni 32 kilometren 17 kilometreye çıkacağız, hızı 160 kilometreye çıkacağız. Yolcu seferleri 60 dakikadan 10 dakikaya düşmüş olacak.

Adana - Gaziantep arası süre 1.5 saate düşecek.

Gaziantep üretim, istihdam ve ihracatta ülkemizin önemli yerleri arasında yer almaktadır. 2003 yılından bu yana 54 milyar lira yatırım yaptık.



