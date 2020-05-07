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Gündem Bahçede ceset olduğunu gören bina sakinleri büyük şok yaşadı
DENİZLİ

Bahçede ceset olduğunu gören bina sakinleri büyük şok yaşadı

Denizli’de komşusunu ziyarete gelen 61 yaşındaki kadın kanepede otururken bir anda fenalaşarak yere düşüp hayatını kaybetti. Bahçede ceset olduğunu gören bina sakinleri ise büyük şok yaşadı.

Haber Merkezi İHA
Ardından bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı.
Ardından bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 2271 Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddialara göre, Neslihan Dumlupınar (61) isimli kadın, komşusunu ziyarete geldi. Yaşlı kadın üst katta oturan komşusuna çıkmadan önce bina girişinde bahçeye konulan kanepeye oturarak dinlenmek istedi. Bu sırada aniden fenalaşan kadın bir anda yere yığıldı.

Ardından bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı.

Bir süre sonra apartman sakinleri yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 acil çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.

Ardından bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan ilk tespitlerde herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmadı. Olay yerinde yapılan incelmelerde yaşlı kadını kimsenin tanımaması ise şaşkınlığa neden olurken, Dumlupınar’ın binada kimi ziyarete geldiği ise belirsizliğini koruyor.

Ardından bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından Dumlupınar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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