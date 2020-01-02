Gündem Bahçeli 14 Ocakta TBMM grup toplantılarına yeniden başlayacak
POLİTİKA

Bahçeli 14 Ocak'ta TBMM grup toplantılarına yeniden başlayacak

Geçtiğimiz aylarda sağlık problemleri nedeniyle bir süre istirahat eden ve ardından çalışmalarına MHP Genel Merkezi'nde ve Meclis'te devam eden Devlet Bahçeli, 14 Ocak'taki partisinin grup toplantısında partililere hitap edeceği açıklandı.

Haber Merkezi AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir ara verdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısı konuşmalarına, 14 Ocak'ta yeniden başlayacak.

BİR SÜREDİR GRUP TOPLANTILARINA KATILAMAMIŞTI

Alınan bilgiye göre, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle partisinin TBMM grup toplantılarını bir süredir gerçekleştiremeyen Bahçeli, iyileşmesinin ardından yeniden kürsüye çıkacak.

  • Bahçeli, 14 Ocak'taki grup toplantısında yapacağı konuşmada gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunacak.

SİYASİ ÇALIŞMALARA DA HIZ VERECEK

  • Öte yandan, diğer siyasi çalışmalarını da hızlandıracak Bahçeli, 10-12 Ocak tarihlerinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya gelecek.
Bahçeli, üç günlük değerlendirme toplantıları ışığında MHP'nin 2020 yol haritasına şekil verecek.

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