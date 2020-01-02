Bahçeli 14 Ocak'ta TBMM grup toplantılarına yeniden başlayacak Geçtiğimiz aylarda sağlık problemleri nedeniyle bir süre istirahat eden ve ardından çalışmalarına MHP Genel Merkezi'nde ve Meclis'te devam eden Devlet Bahçeli, 14 Ocak'taki partisinin grup toplantısında partililere hitap edeceği açıklandı.

Haber Merkezi 02 Ocak 2020, 10:51 Son Güncelleme: 02 Ocak 2020, 11:02 AA