Bahçeli: AYM tarafından HDP'nin kapatılması mecburidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitingi kapsamında Elazığ’da açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle:

"Zalimlere boyun eğmeyecek, hainlerin tutsağı olmayacağız. Şirret oyunlarını bozacağız. Karanlık senaryolarını yırtıp atacağız.

Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Türkiye hepimiz buradayız. Niyaz ederim ki ayağınıza taş değmesin. Allah sizleri kem gözlerden korusun kollasın. Bu meydanda daha iyisini yapma şevkini bizlere aşılayan siz değerli kardeşlerimize buraya kadar gelmese de dualarıyla destek verenlere şükranlarımı sunuyorum. Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde, tertip ve temininde emeği geçen parti teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum.

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"ZİLLETE KARŞI BİRLİKTEYİZ"

Bizim birlikteliğimiz çıkara dayalı bir iş ortaklığı değildir. Kardeşliğimiz bin yıllıktır. El ele gönül gönüleyiz. Kol kolayız. Nihayet acımızla ve sevincimizle biriz ve beraberiz. Ayrımız gayrımız yoktur.

Türkiye'yi durdurmaya çalışan, Elazığ'ın önünü kesmeye çalışanlarla mücadele halindeyiz. Zalimlere karşı aynı safta mıyız? Zillete karşı aynı tarafta mıyız? Gakkoşlar babacandır, dost canlısıdır. Sözünün eridir. Zalime düşman mazluma merhametlidir.

"2023 YILI LİDER TÜRKİYE'NİN ÖN YÜZÜDÜR"

2023 yılı lider ülke Türkiye'nin ön yüzüdür, ön sözüdür. 13. Cumhurbaşkanı ile birlikte milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı demokrasi ve sandık yılıdır. 2023 yılına hazır mısınız? Sandığa gidecek ve cumhuriyetimize sahip çıkacak mısınız?

Bu atılgan irade, tavizsiz ifadeniz hesap yapanların uykularını kaçırıyor. Meydanın boş olmadığını cümle alema gösteriyorsunuz. Çünkü Cumhur İttifakı alayına birden göğüs germeye muktedirdir. Artık seçimlere az bir süre kaldı. Kader anı yaklaşmaktadır. Demokratik hesap günü ufukta görülmektedir.

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ADAY BELLİ KARAR NET

Bizim adayımız belli kararımız nettir. Adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Amacımız hem cumhurbaşkanlığı hem de mecliste de çoğunluğu almaktır. Allah'ın izniyle Elazığ zillete düşmeyecek, Türk Milleti geri adım atmayacaktır.

Kötü niyetli kimse hayale kapılmasın. Boşuna heves etmesin. Çünkü Cumhur ittifakı kirli oyunları birer birer bozmaya muktedirdir.

"KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİNDEKİ CHP UÇURUMUN KENARINDADIR"

Türkiye'nin kuyusunu kazanlara çoktan tahammülümüz bitmiştir. CHP Genel Başkanı selin içinde sürüklenen bir kütüğe dönüşmüştür. Siyasi nefretini Türkiye'ye karşı silah gibi kullanmaya başlamıştır. PKK'ya kol kanat gerip arka çıkan Kılıçdaroğlu'dur. FETÖ'yü aklamaya çalışan O'dur. Bu Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP uçurumun kenarındadır. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit etmektedir. Londra'da temiz para bulacağım dedi. Türkiye'yi uyuşturucu ticareti yapmakla suçladı. Askerimiz ve polisimize en hayasız iftiraları reva gördü. Cari açık iftirasını vizdanı sızlamadan attı. Ülkemizin gri listede olduğunu utanmadan iddia etti. Asıl bu listede olan Birleşik Krallık'tan haberi olmadığını da cahilce söyledi.

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Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP uçurumun kenarındadır. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini de tehdit etmektedir.

Kılıçdaroğlu'nun dış güçlerden icazet beklentisi rezalettir. Kılıçdaroğlu ve diğer ortaklarının dış güçlerden icazet beklentileri rezalettir. Düpedüz teslimiyetçiliktir.

6'LI MASA ADAYI

Zilletin henüz cumhurbaşkanı adayı gösterecekleri bile derin bir tartışma konusudur. 6'lı masa istikrarsız ve ilkesizdir.

AK Parti heyetinin HDP ziyaretini doğal karşılamamız münafıkları rahatsız etti. Gözümüzde PKK neyse HDP odur. HDP neyse CHP aynısıdır."