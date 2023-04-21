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Bahçeli bayram namazı sonrası konuştu: Milletimiz umutla geleceğe bakıyor

Bayram namazını Ankara'da Hisarcıklıoğlu Beştepe Camisi'nde kılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada "Milletçe bir bayrama erişmenin getirdiği ayrı bir mutluluk var. Şu an için Türkiye’de hayat normalleşiyor. Milletimiz umutla geleceğe bakıyor" dedi.

09:18 . 21/04/2023 الجمعة
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Devlet Bahçeli

Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazını Ankara'da Hisarcıklıoğlu Beştepe Camisi'nde kıldı. Bahçeli, daha sonra partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, dua edip, Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı, su döktü.

"4 Mayıs'a ulaşmanın da gayreti içerisinde olmalıyız"

Bahçeli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada,
"6 Şubat’tan bugüne kadar geçen süre içerisinde mübarek ramazan ayını da kapsayan bir süreç. Acılı, hüzünlü geçen bir süreç. Ama şuan için milletçe bir bayrama erişmenin getirdiği ayrı bir mutluluk da var. Şuan için Türkiye’de hayat normalleşiyor. Milletimiz umutla geleceğe bakıyor. Bayram sonrası gelişmeleri dikkate aldığımızda, Türkiye aynı zamanda millet iradesine başvuracak bir süreci yaşıyor. Zannediyorum Türk milleti önemli kararlar almak suretiyle Türkiye’deki bu acılı, hüzünlü, bütün süreleri aşacak ve milletçe güler yüzlü bir topluluk haline gelebilecek şartlar oluşacaktır. O bakımdan milletimizin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyor, huzur içerisinde kaynaşmış, bütünleşmiş, her türlü yanlış ifadelerden uzaklaşmış bir Türkiye ile 14 Mayıs'a ulaşmanın da gayreti içerisinde olmalıyız"
ifadelerini kullandı.

#Devlet Bahçeli
#Bayram namazı
#alparslan türkeş
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