Bahçeli Buça'daki görüntüler tepki gösterdi: Tesadüf mü tezgah mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Buça’da infaz görüntülerine tepki gösterdi. Bahçeli, Buça’daki infazlara ilişkin şunları söyledi:
- “İlgili haberlerin önü ve arkası irdelenmeye muhtaç bir meseledir. Trajik ve yürek yaralayıcı sahnelerin düzmece bir olay mı veya gerçekten bir katliam mı olduğu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Biz, hiç kimsenin sefil propagandasına yataklık yapamayız, bu kapsamda ilerletilen kara kampanyalara alet olamayız. Savaşın bitmesine tahammülü olmayan ülkeler iğrenç bir senaryoya bel bağlamışlardır. Buça’da katliamın yapılıp yapılmadığına ilişkin bir görüş bildirmemiz oldukça güçtür. Müzakerelerin kesilmesini, savaşın şiddet dozajının artışını hedefleyenler vardır. Türkiye’nin diplomasi hamlelerinden rahatsız olan bozguncular vardır. Özellikle Dolmabahçe’de bir araya gelmeleri, pek çok ülkeyi ürkütmüş, telaşlandırmıştır. Bize göre, katliam iddialarının İstanbul’da kurulan müzakere masasından sonra gündeme taşınması ya bir tesadüf ya da kahredici bir tezgâhtır. Yaygınlaşan komplolara rağmen, Türkiye barışın yanında, barışsever adım ve atılımların arkasındadır.”