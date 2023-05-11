Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istikrarı sağlamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu'da 'Aziz Milletim Sıra Sende' konulu mitingde açıklamalarda bulundu.





Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Kılıçdaroğlu teröristlerle yol yürümekte, zalimlerin kontrolünde, paravan adaydır. Kumar masasının icazetli adayıdır. Onların dümen suyuna girmiştir, CHP tanınmaz hale gelmiştir. Mehmetlerimizin katili Kılıçdaroğlu için çalışmakta.





İmamoğlu provokasyonunun ardında bölücüler ve FETÖ’cüler çıkmıştır. Gelin Aziz Atatürk emanetlerine birlikte destek olalım . CHP ve İYİ Parti yönetimleri yoldan çıktı. Oyun büyük, senaryo karanlıktır.





Kılıçdaroğlu'na tepki

Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına yakayı kaptırmıştır. Aziz Atatürk'ün kurduğu parti HDP ile tek yumurta ikizlerine dönüşmüştür. İBB Başkanının yol açtığı provokasyonun ardından FETÖ'cüler çıkmıştır. Ordu'da CHP'ye oy vermiş kardeşlerimize sesleniyorum. Gelin Atatürk'ün emanetlerine birlikte sahip çıkalım. CHP ve İYİ Parti yoldan çıkmıştır, yanlarına Kandil ve Pennsylvania'yı alarak zehir saçmaktadır.





Yaşanan provokasyonların iç yüzüne bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun her fırsatı ganimet olarak gördüğü ortadadır. Gabar'da bulunan petrol zillet ittifakının uykularını kaçırmaktadır. Karadeniz'den çıkan doğal gaz zillet ittifakını rahatsız etmektedir. Terör neredeyse hedefimiz orası olacaktır. Cumhuriyetin yeni yüzyılında Allah'ın izniyle terör belasından kurtulacağız. Egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız. Kılıçdaroğlu 6 Mayıs'ta her hakkı teslim edeceğini söyledi.





Kılıçdaroğlu haklarını teslim edeceğin kimlerdir? Türkiye'de hakkı hukuku yenilen kimse yoktur. Hukukun üstünlüğü de hakimdir. Hak ve hukukun konusu teröristler midir. Terörist Demirtaş'ı serbest bırakmak hangi hukukun gereğidir? Türkiye'de bölücülerin değil milletin hukuku geçerlidir. İYİ Parti de aynı melanet yolun yolcusudur.





Bunların alayı istikametini kaybetmiştir. İlk kez oy verecek genç kardeşlerim, varlığımızı, müdafaamızı birlikte verelim. 5 milyonun üzerinde gencimiz ilk defa oy verecektir. Karadeniz'in incisi Ordu, zillete prim vermez. Soruyorum sizlere Milliyetçi Hareket Partisi'ne 'evet' mi, Cumhur ittifakına 'evet' mi, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'a 'evet' mi?





Biz önce ülkem sonra partim ve ben anlayışına sahibiz. Diyorum ki devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye. Milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşarız. Devletin gücü, milletin ferasetiyle hep birlikte sorunları aşarız. Hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz. Türkiye düşmanlarına karşı bir miyiz, terör örgütlerine, emperyalistlerin oyunlarına karşı beraber miyiz?





"Erdoğan’a diş geçiremezler, Cumhur İttifakı buna izin vermez"

Kılıçdaroğlu haklarını teslim edeceğin kimlerdir? Türkiye'de hakkı hukuku yenilen kimse yoktur. Hukukun üstünlüğü de hakimdir. Hak ve hukukun konusu teröristler midir. Terörist Demirtaş'ı serbest bırakmak hangi hukukun gereğidir? Türkiye'de bölücülerin değil milletin hukuku geçerlidir. İYİ Parti de aynı melanet yolun yolcusudur.





Bunların alayı istikametini kaybetmiştir. İlk kez oy verecek genç kardeşlerim, varlığımızı, müdafaamızı birlikte verelim. 5 milyonun üzerinde gencimiz ilk defa oy verecektir. Karadeniz'in incisi Ordu, zillete prim vermez. Soruyorum sizlere Milliyetçi Hareket Partisi'ne 'evet' mi, Cumhur ittifakına 'evet' mi, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'a 'evet' mi?





Biz önce ülkem sonra partim ve ben anlayışına sahibiz. Diyorum ki devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye. Milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşarız. Devletin gücü, milletin ferasetiyle hep birlikte sorunları aşarız. Hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz. Türkiye düşmanlarına karşı bir miyiz, terör örgütlerine, emperyalistlerin oyunlarına karşı beraber miyiz?





Terörizm sınırları değiştirmenin bahanesidir. Terörizm hedef ülkelerin iç işlerine karışmanın ve zaman içinde de ele geçirmek olarak değerlendirilmektedir. Bu maskenin adı 'Yeni dünya düzenidir'. Buna karşı olan liderler istenmemektedir. The Economist dergisi, 'Erdoğan gitmelidir' demektedir. Kullanılmaya müsait Kılıçdaroğlu da desteklenmektedir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bunlar diş geçiremezler baş eğdiremezler.





"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istikrarı sağlamıştır'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, tedbir alması kaçınılmaz durumlarda, Türk milletinin bekası adına ikinci yüzyılda atılan çok önemli bir adım olmuştur. İşbirlikçiler, itibarsızlar, yabancıların güdümlerine girenler her zaman hüsrana uğramışlardır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aradığımız şifadır, ihtiyacımız olan istikrarı sağlamıştır.



