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ANKARA

Bahçeli dış politikada atılan adımları değerlendirdi: İstikamet çizen bir Türkiye var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin dış politikada attığı adımları övdü. Bahçeli, “Ön alan, öncü olan, sesini yükselten ve istikamet çizen bir Türkiye var” dedi. NATO zirvesine de değinen Bahçeli, NATO’nun bugüne kadar Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap vermediğini söyledi. Bahçeli, “Başkentimiz darbe gecesi hainler tarafından bombalandığında NATO neredeydi” diye sordu.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Bahçeli dış politikada atılan adımları değerlendirdi: İstikamet çizen bir Türkiye var
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO zirvesi, ABD’nin Türkiye’ye karşı yaklaşımları ve ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmeye değinerek, “Arkamızdan dolanıyorlar, müttefiklik edebiyatı yapıyorlar. Teröristlerle iş tutuyorlar, stratejik ortaklıktan bahsediyorlar. Biz devletimizin yanındayız, alınmış ve alınacak her kararın arkasındayız” dedi. “TBMM’de yeterli çoğunluğu olmayanların erken seçim kararını çıkarması mümkün değildir” diyerek “CHP nerelere mesaj vermekte” diye sordu. Bahçeli, “CHP sokakları karıştırmak istiyor” diye konuştu.

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BİR TÜRKİYE GERÇEĞİ VARDIR

  • Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: Uluslararası ilişkilerde başı eğik, aciz, atıl ve atalete düşmüş bir Türkiye artık yoktur. Ön alan, öncü olan, önden giden, istikamet çizen, sesini yükselten, iradesini gösteren, iddialarının arkasında duran bir Türkiye gerçeği vardır. Başkalarının ağzına bakmıyoruz, buna karşılık ağzımızdan ne çıkacağına baktırıyoruz.

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TÜRKİYE’Yİ HANGİ KATEGORİDE DEĞERLENDİRİYOR?

Türkiye’yle ABD arasında soğuk rüzgârların estiğini bilmeyen kalmamıştır. İki ülke arasında kaygan bir zemin oluşturan kalın buzların çözülmesi samimi dileğimizdir. ABD’nin müttefiklerine taahhütlerini yenileyeceğini söyleyen Biden’in, Türkiye’yi hangi kategoride değerlendirdiği de merak ettiğimiz bir husustur. Biden’in Türkiye’yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğü de belirsizliğini korumaktadır.

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YA CAHİL YA KÜSTAH

  • Zirve öncesi, Türkiye’yi ilzam eden, ABD Dışişleri Bakanı, husumetle perçinlenmiş heveslere anlaşılan teslim olmuştur. ABD Senatosu’nda konuşan bu bakan ya cahil ya da küstahtır. Türkiye’nin NATO müttefiki gibi davranmadığını, S-400 almasının ve Doğu Akdeniz’deki adımlarının rahatsız edici olduğunu yüzsüzce ifade etmiştir. ABD Dışişleri Bakanı, ülkemizde insan hakları ve gazetecilerin durumu konusunda da ciddi endişe taşıdıklarını söylemiştir. Bizim endişelerimizin mahiyetini, bir öğrense bu bakanın dışarıya çıkacak mecalinin olmayacağını cümle alem görürdü. Arkamızdan dolanıyorlar, müttefiklik edebiyatı yapıyorlar. Teröristlerle iş tutuyorlar, stratejik ortaklıktan bahsediyorlar.

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BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALACAK

CHP-İP-HDP ve diğer ortakları krize oynuyor, hatta sokakları karıştırmak istiyor. Demokratik hesaplaşmanın olacağı günü de sabırla bekliyoruz. Cumhur İttifakı alayının boyunun ölçüsünü sandıkta alacak, zamanında yapılacak seçimin kaç bucak olduğunu gösterecektir. Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Parlamenter sisteme dönüş ezberleri fostur, fuzuli gündem işgalidir. Bilhassa İP’in kağıt parçasından ibaret değerlendirmeleri hazırlıksız bir telaşın ve acemiliğin neticesidir. Bunlar acemidir, kılavuzları da mahsurludur.”

15 Temmuz’da NATO neredeydi?

  • Bahçeli, PKK/YPG terör örgütünün geçen hafta Afrin’deki Şifa Hastanesi’ne saldırdığını anımsatarak, hastanede tedavi gören 14 masum sivilin hayatını kaybettiğini, 32 sivilin yaralandığını belirtti. Terör örgütünün bu saldırıyı Grad füzeleriyle ve top atışlarıyla gerçekleştirdiğine dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti: “Biden, bu Grad füzelerinin PKK’nın eline nasıl geçtiğiyle ilgili bir durum tespiti yapmış mıdır? ABD menşeli silahlar teröristlerin elinde kurşun atarken, NATO müttefikliği hiç düşünülmüş, hiç hesaba katılmış mıdır? NATO, bugüne kadar Türkiye’nin hangi güvenlik ihtiyacına cevap vermiştir? 15 Temmuz’da başkentimiz hainler tarafından bombalanırken, bu NATO neredeydi? Ne yapıyordu? Neyin hazırlığı içindeydi? Bu sorunun da peşine düşmeyelim mi? Failleri deşifre etmeyelim mi?”
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