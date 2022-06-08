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ANKARA

Bahçeli: Ege’de boğulmak isteyen gelsin

MHP lideri Bahçeli, gerilimi artıran Yunanistan’a sert çıktı: Miçotakis bilmelidir ki, el atına binen çok çabuk inecektir. Ege’de boğulmak isteyen hiç durmasın çıksın karşımıza.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Bahçeli: Ege’de boğulmak isteyen gelsin
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında net mesajlar verdi. Bahçeli’nin gündeminde Yunanistan, Suriye’ye yapılacak 5. harekat, 6’lı masa, ekonomideki gelişmeler vardı. “Bölücü terörün hudutlarımızda tutunması Allah’ın inayetiyle başarılı olamayacaktır” diyen Bahçeli, şunları söyledi: “Fitnenin başı gövdesinden koparılacak, kökü de kazınacaktır. Terör örgütlerine aleni ve alçak desteğini sürdüren NATO üyesi ülkelerin Türkiye’ye şaşı ve şüpheli bakışı ortadayken, İsveç ve Finlandiya’nın ittifak ortağı olmasına nasıl tamam diyelim?”

Devlet Bahçeli: Kriz severleri güldürmeyeceğiz
OYNAT 00:59
Devlet Bahçeli: Kriz severleri güldürmeyeceğiz
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Biz Türkiye'yiz. Biz Türk milletiyiz. Biz Cumhur İttifakıyız. Kriz severleri güldürmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

BULAŞAN KANLARI YIKASINLAR

  • “NATO’yu fiilen PKK/YPG ittifakına dönüştürmek için kolları sıvayanlara, etkisiz durmamız söz konusu olamayacaktır. İsveç ve Finlandiya hükümetleri öncelikle ellerine bulaşan kanları yıkamak durumundadır. Tel Rıfat ve Münbiç’te dip bucak temizliği yapılmak suretiyle, terör örgütü Fırat’ın doğusundan da batısından da sökülüp atılmalıdır.”

EMPERYALİZMİN MİÇO'SU

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Ege'yi bir Yunan denizi haline getirmek için devamlı provokasyon halinde olduğuna dikkati çeken Bahçeli şöyle devam etti: “Miçotakis’in tıpkı dedeleri gibi tekraren maşalığa heves etmesi, Ege’de gerginliği tırmandırıcı söz ve politik eylemleri bardağı taşıracak aşamaya doğru hızla mesafe almaktadır. Türkiye’yi tahrike yeltenen küstah Miçotakis, devamlı provokasyon halindedir. Emperyalizmin ‘Miço’su haddini aşmaktadır.”

KALBİNİ SÖKECEĞİMİZİ BİLSİN

  • “Türkiye’ye aba altında sopa gösterme yanlışına düşmektedir. Miçotakis bilmelidir ki, el atına binen çok çabuk inecektir. Ege’de boğulmak isteyen hiç durmasın çıksın karşımıza. Adaları silahlandıran Yunanistan yönetimi suçludur. Damarımıza basan kim olursa kalbini sökeceğimizi iyi bilsin.”

Mertsen söyle aday mısın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Bahçeli, “Henüz kimi Cumhurbaşkanı adayı gösterecekleri de derin bir anlaşmazlık ve tartışma konusudur. Sayın Kılıçdaroğlu, bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla, aday mısın? Değil misin? Neden susuyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek sende var mı onu söyle?” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti
OYNAT 00:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti' denildi.
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