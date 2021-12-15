Bahçeli: Ekonomideki isabetli politika tercihlerini çarpıtıp OHAL'den bahsetmek gafilliktir şuursuzluktur

MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli " Türkiye ekonomisiyle ilgili asılsız ve mesnetsiz açıklamaların, muhalefet saflarına döviz fiyatlarını dahil etme izansızlıklarının tarihi bir hata olduğunu yakında herkes görecektir. Ekonomideki konjoktürel gelişmeleri ve isabetli politika tercihlerini çarpıtıp OHAL'den bahsetmek gafilliktir, şuursuzluktur" açıklamalarında bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK ÇABASI BEYHUDE"

Bahçeli CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da "CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde heyecanlanıp ikide bir ’İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım’ dese de çabaları beyhudedir. Çünkü bu sakil zihniyet karar ve irade haysiyetini çoktan yabancı güçlere devretmiştir" ifadelerini kullandı.

"Maalesef Türkiye aylardır, zillet ittifakının meçhul ve müphem 'Cumhurbaşkanı adayı' üzerinde devam edegelen fuzuli tartışmalarla meşgul edilmektedir." diyen Bahçeli şöyle devam etti;

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"Sivriltilmeye çalışılan sipariş isimler etrafında yoğunlaşan adaylık karmaşasının esasen taktik bir siyaset kurnazlığı olduğu da gözümüzden kaçmamaktır.

Buna rağmen zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını belirlemeye, CHP Genel Başkanı’nın iddia ve ifade ettiğinin aksine, ittifakı oluşturan partilerin genel başkanlarının mezun olmadığı açıktır. Hala ve henüz zillet partilerinin sırtını yasladıkları efendilerinden bir aday işareti alamadıkları ortadadır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi sırasında CHP, İYİ Parti, HDP ve diğer partilerin sahneledikleri görüntülerin milleti derinden yaraladığını bildirdi.

Bahçeli, "TBMM'yi terörize etmek, olay çıkarmak, kavga ve dövüş ringi haline getirmek maksadıyla arkası önü hesaplanmış planlı bir tahrik kampanyası devamlı surette tırmandırılmıştır. Bilhassa CHP ile HDP sözde Kürdistan ortak paydasında buluşmuşlar, Türkiye karşıtlığında birleşmişler, milli irade karşısında tecessüm eden husumet cephesine girmişlerdir.

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Nitekim TBMM Genel Kurulu'nda demokrasi ayıpları, ahlak kayıpları, akıl tutulmaları, devlete ve millete meydan okuyan küstahlıklar zincirleme şekilde cereyan etmiştir. Birbiri ardına tetikledikleri skandallarla Gazi Meclisi'mizi sabote eden muhalefet partileri ülkemizin demokratik imajına ve hukuk prestijine zarar vermekle kalmamışlar, bütçe müzakerelerinin saygınlığına da gölge düşürmüşlerdir. TBMM'nin bir asrı aşan şerefli mazisinde böylesi bir karanlık tablo hiç görülmemiş, hiç yaşanmamış, hiç var olmamıştır" dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun çabaları beyhude"

Bahçeli, Türkiye'nin aylardır Millet İttifakı'nın 'Cumhurbaşkanı adayı' üzerinden fuzuli tartışmalarla meşgul edildiğini belirterek, "Buna rağmen zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını belirlemeye, CHP Genel Başkanı'nın iddia ve ifade ettiğinin aksine, ittifakı oluşturan partilerin genel başkanlarının mezun olmadığı açıktır. Hala ve henüz zillet partilerinin sırtını yasladıkları efendilerinden bir aday işareti alamadıkları ortadadır.

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CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de ne ölçüde heyecanlanıp ikide bir 'İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım' dese de çabaları beyhudedir; çünkü bu sakil zihniyet karar ve irade haysiyetini çoktan yabancı güçlere devretmiştir. CHP Genel Başkanı'nın İP Başkanı'na Başbakanlığı layık görmesi, İP Başkanı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ikinci Fatih'e benzetip yüzünde Rabbi Yesir gördüğünü ileri sürmesi birbirine kumpas hazırlayan, birbirinin kuyusunu kazan zillet partilerinin trajikomik hallerine ve hezeyana batmış siyasi tükenişlerine bariz delildir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde fiilen ve hukuken bulunmayan Başbakanlık makamına ittifak ortağını yakıştıran ve uygun bulan Kılıçdaroğlu hem muhatabıyla alay etmekte hem de dipsiz bir uçuruma itmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı olan militanlar hakkında İP Başkanı'nın sessiz kalması ise bir başka rezalet, işlenen suça bir diğer ortaklıktır" diye konuştu.

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"İktidarı belirleme yetkisi Türk milletinindir"

Bahçeli, "Diğer yandan Türkiye ekonomisiyle ilgili asılsız ve mesnetsiz açıklamaların, muhalefet saflarına döviz fiyatlarını dahil etme izansızlıklarının tarihi bir hata olduğunu yakında herkes görecektir" diyerek, işgal girişimiyle yapılamayan, darbe teşebbüsüyle başarılamayan, terör saldırılarıyla ulaşılamayan sürecin ekonomik saldırılarla, toplumsal hareketlenmelerle tamamlanmak istendiğini belirtti. Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yönetilemeyen bir Türkiye algısının yerleştirilmesinin köşe taşlarını döşemek için geceli gündüzlü nifak nöbetine girenler, Biden lobisinin ivmesiyle hedeflenen iktidar değişiminin bir an evvel sağlanacağına sabitlenmişlerdir. Bu vahim bir kumardır, bedeli de çok ağırdır. Joe Biden'in seçilmeden önce demokratik kanallardan Türkiye'de yönetimin el değiştirilmesi gerektiğini ifşa etmesi nihayetinde alçak bir siyasi ihale olarak zillet partileri tarafından benimsenmiştir.

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Ne var ki son günlerde ABD'de silahlı isyan çıkacağına dair uyarılar, bu ülkede demokrasinin 2024 yılında rafa kalkacağı yönündeki değerlendirmeler, yanlış hesap içine girenlerin başına nelerin gelme ihtimalini de gözler önüne sermiştir. ABD yönetimi, Türkiye'den önce kendi siyasi birliğine kafa yormalı, zayıflayan toplumsal huzur ve barış iklimini muhafaza etmek için emek ve mesai harcamalıdır.

Türkiye'de iktidarı belirleme hak ve yetkisi sadece ve sadece büyük Türk milletinindir. Bunun dışında her yol gayri meşrudur, darbeciliktir, kanunsuzluktur, sonuna kadar mücadele edeceğimiz şerefsiz bir kalkışma sayılacaktır. Mutlaka da başı ezilecektir. Hiçbir ahlaki ve ekonomik temeli olmayan fiyat ve döviz kuru artışlarıyla ülkemizi teslim almaya, siyasi ve sosyal çalkantıların fitilini tutuşturmaya çalışan mihraklara bedeli ne kadar ağır olsa da taviz vermek tarihi haklarımızdan vazgeçmek manasına gelecektir."

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"OHAL'den bahsetmek gafilliktir"

Bahçeli, ekonomideki gelişmelere ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Ayrıca ekonomideki konjoktürel gelişmeleri ve isabetli politika tercihlerini çarpıtıp OHAL'den bahsetmek gafilliktir, şuursuzluktur. Yükselen, toparlanan ve dengeye gelen Türkiye ekonomisinde olağanüstü hiçbir şey yoktur. Geleceğe güvenle bakmak varken, makroekonomik parametrelerle ilgili cahilce polemikler yapmak yalnızca krizseverlere hizmet, yalnızca Türkiye'nin düşmesini gözleyenlere himmettir. Türkiye büyüyen, güçlenen ve zenginleşen bir ülkedir. Dönemsel sorunlar geçicidir, kısa süre sonra her şey eskisinden daha iyi olacaktır.

"2023 yılı haziran ayı milli diriliş ve milli birliğin zaferini müjdelemektedir"

Dünyanın dört bir tarafı kaynarken, çevremiz kuşatma altındayken, Türkiye'nin iç cephesini düşürmeye, kaleyi yıkmaya azmetmek vatana ve millete ihanetle eşdeğer bir aymazlıktır. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimler, Kıbrıs sorunu, Balkanlar'daki anlaşmazlıklar, güney sınırlarımıza mücavir alanlardaki stratejik hesaplar ve düşmanca hedefler devamlı tetikte ve teyakkuzda olmamızı gerektirmektedir. Bu kapsamda istiklal onurumuza, istikbal haklarımıza adam gibi destek veremeyenlerin cumhurbaşkanı adayı falı açmaları, yeniden parlamenter sistem istekleri ve üstelik ekonomik meseleleri provoke etme sinsilikleri ters tepecek, aziz Türk milleti bu hesabı zillet faillerinden tek tek soracaktır. Seçimlerin yapılacağı 2023 yılı haziran ayı milli diriliş ve milli birliğin zaferini müjdelemektedir."

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